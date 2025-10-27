Ludnica i kokoš! Modrić je potpuni misterij: 'Kako to Luka radi?!'

Sportski vikend iza nas donio je sve. Od kaosa u UFC oktogonu u Abu Dhabiju, preko boksačkog šoka, do hrvatskog majstora Luke Modrića koji i s 40 godina piše povijest.

UFC 321 završio je kontroverzno – borba za teškašku titulu između prvaka Toma Aspinalla i Cyrila Ganea prekinuta je i proglašena no contestom zbog Ganeovog uboda u oko Aspinalla, što je izazvalo lavinu reakcija u MMA svijetu.

U boksačkom ringu u Londonu je pak viđena prava drama. Fabio Wardley je senzacionalno porazio Josepha Parkera prekidom i tako osvojio privremenu WBO titulu teške kategorije, šokiravši boksačku javnost i otvorivši novo poglavlje u svojoj karijeri.

Britanac Lando Norris u McLarenu pobjednik je Velike Nagrade Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva Formule 1.

Na nogometnim travnjacima, Luka Modrić je još jednom pokazao da je klasa bez roka trajanja. U Milanovu neočekivanom remiju protiv Pise (2-2) u 8. kolu, hrvatski kapetan bio je najbolji igrač utakmice s nevjerojatnom ocjenom 9.2 prema Sofascoreu. Od 106 dodavanja, 102 su bila točna, a u jednoj je kategoriji postavio i rekord sezone Serie A. Igoru Tudoru trese se trenerska stolica u Serie A nakon poraza njegovog Juventusa protiv Lazio s minimalnih 1-0.

Na domaćim terenima, Hajduk je u 11. kolu s 3-1 protunjao Goricom i barem privremeno zasjeo na vrh SuperSport HNL-a, dodatno začinivši borbu za naslov.

U Premier ligi, Liverpool je doživio i četvrti vezani poraz.

Idemo redom...

UFC 321, prst u oko Cyrila Ganea i kokoš Jona Jonesa

Britanski MMA borac Tom Aspinall u subotu je ostao UFC prvak u teškoj kategoriji nakon što je meč protiv Ciryla Ganea prekinut već u prvoj rundi zbog ozljede oka. Meč, koji je proglašen "no contest, trajao je samo 4 minute, a u njemu je do trenutka prekida Gane imao više bačenih i pogođenih udaraca. Aspinallu je razbio nos do trenutka prekida. Francuski borac nehotično je prilikom jednog kontakta prstom pogodio Aspinalla u desno oko, zbog čega je meč nakratko zaustavljen. Nakon nekoliko minuta pauze i konzultacija s liječnikom, postalo je jasno da Aspinall ne može nastaviti. Sudac Jason Herzog tada je odlučio prekinuti borbu i proglasiti Engleza pobjednikom, čime je Aspinall zadržao pojas prvaka. Publika je izviždala Aspinalla, a Britanac je za vrijeme davanja izjava u kavezu kazao:

Jon Jones reacts to Tom Aspinall's latest fight by changing his profile picture to a duck with an eye patch 😬 #UFC321 pic.twitter.com/K9GWrnc7DH — Championship Rounds (@ChampRDS) October 25, 2025

"Ljudi, koji k***c?? Upravo sam dobio prstom u oko, zašto meni zviždite? Ovo je potpuno sra*je, ne mogu otvoriti oko, gurnuo mi je prst u očnu duplju", kazao je razočarani Aspinall, a netom prije njegova intervjua u kavezu i Aspinalov boksački trener Stipe Drviš je negodovao i protestirao zbog nesportskog poteza Ganea.

"Jako mi je žao što se ovo dogodilo. Žao mi je zbog Toma, žao mi je zbog sebe. To je sport, to je život. Izuzetno sam se pripremio za ovu borbu, ne znam što donosi budućnost i to ćemo tek vidjeti", rekao je francuski izazivač.

Za spomenuti kako su društvene mreže planule nakon ovakvog raspleta. Dobar dio UFC javnosti komentira kako je Aspinallov potez bio preuranjen, kako se trebao boriti i s "jednim okom ako treba". Jon Jones je na svom X profilu promijenio profilnu fotografiju stavivši kokoš s UFC pojasom. Naravno da je time aludirao na potez Toma Aspinalla da je kukavički.

Wardley šokirao boksački svijet i poremetio Hrgovićeve planove

Britanski teškaš Fabio Wardley ostvario je u subotu navečer najveću pobjedu u svojoj karijeri šokantnim trijumfom nad renomiranim i favoriziranim Josephom Parkerom, čime je izborio priliku za borbu za svjetsku titulu protiv neprikosnovenog ukrajinskog boksačkog šampiona Oleksandra Usyka. U uzbudljivom meču u O2 Areni, Wardley je pokazao da ima jedno od najizdržljivijih brada u ovom sportu, podnoseći niz snažnih udaraca Parkera prije nego što je sudac Howard Foster zaustavio borbu u eksplozivnoj 11. rundi. No, neki mediji, poput The Sun-a, navode kako je prekid meča kontroverzan.

Takav rasplet sigurno nije dobra vijest za najboljeg hrvatskog profesionalnog boksača Filipa Hrgovića. Hrga već dugo čeka veliku priliku i nada se svjetskom naslovu, ali nakon što je Wardley stao ispred njega u red, jasno je da je konkurencija u vrhu teške kategorije postala još gušća i da bi Hrgovićevi planovi mogli biti dodatno odgođeni.

Norris pobjednom u Meksiku preuzeo vodstvo u ukupnom poretku

Britanac Lando Norris u McLarenu slavio je u nedjelju na Velikoj Nagradi Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva Formule 1.

"Bio je ovo prekrasan vikend. Moramo tako nastaviti. Imao sam dobar start i dobar prvi krug i tako sam nastavio. Ovo je sjajno, veliko hvala svim navijačima," poručio je Norris nakon desete pobjede u karijeri pri čemu šeste ove sezone.

Drugi je sa 30 sekundi zaostatka bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu sa 31 sekundom zaostatka.

Formulu 1 od 2026. godine ekskluzivno gledajte na RTL-u.

"Jako sam zadovoljan ovim vikendom. Ponovno završiti na postolju je velika stvar," kazao je Leclerc, dok je Verstappen dodao: "Bio je to vrlo užurban početak utrke za mene. S vanjske strane sam se zabio u rubnik i zamalo odletio u travu. Radilo se o preživljavanju. Bio je to težak vikend za nas," poručio je.

Dosadašnji lider Australac Oscar Piastri u McLarenu bio je peti nakon što je završio iza impresivnog Haasovog Olivera Bearmana, britanskog novaka koji je postigao najbolji rezultat u svojoj karijeri.

"Cijelu utrku sam bio iza nekoga i mučio sam se u prljavom zraku. Jučer je postalo očito da postoji nekoliko stvari koje moram promijeniti u načinu na koji vozim. Bilo mi je čudno to shvatiti, jer su posljednjih nekoliko vikenda automobil ili gume zahtijevali drugačiji način vožnje," komentirao je Piastri.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Sao Paulo, Las Vegas, Doha i Abu Dhabi, te dva sprinta. Norris trenutačno vodi sa 357 bodova. Piastri ima bod manje, dok je treći Verstappen sa 321 bodom.

"Idemo vikend po vikend. Sretan sam, usredotočen sam na sebe. Držim glavu dolje, usredotočen sam na sebe," poručio je Norris.

Luka Modrić i dalje rastura

Hrvatski veznjak i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je igračem utakmice nakon što je njegov Milan odigrao 2-2 protiv Pise u 8. kolu talijanske Serie A.

Serie A je na službenim stranicama objavila da je kapetan hrvatske reprezentacije dobio nagradu za najboljeg pojedinca na terenu, a uručen mu je i prigodan trofej. Za svoj nastup Modrić je od Sofascorea dobio ocjenu 9.2, što predstavlja dosad najvišu ocjenu za neki njegov nastup u dresu Milana.

Talijanski list Tuttosport također je Luku Modrića proglasio najboljim igračem na terenu, uz slikovit naslov:

"Treba nam Jessica Fletcher da otkrije misterij Luke Modrića".

U tekstu se navodi sljedeće:

"Treba nam Jessica Fletcher da otkrije misterij kako on uvijek prije drugih shvati gdje će lopta završiti. On inspirira sve Leaove najbolje akcije", opisali su novinari njegovu dominaciju na sredini terena.

Inače, Jessica Fletcher fikcionalni je lik i glavna junakinja kultne američke televizijske serije Murder, She Wrote (Ubojstvo, napisala je), koja se prikazivala od 1984. do 1996. godine.

Tudoru se opasno trese stolica i zbog Tome Bašića

Juventus kojeg vodi Igor Tudor ima negativni niz od osam utakmica bez pobjede i tri uzastopne utakmice u kojima je poražen. Tudoru se nakon nedjeljnog poraza u Rimu (1-0) opasno trese stolica i talijanski mediji, poput La Gazzete Dello Sport, pišu da bi mogao dobiti otkaz.

"Niz poraza Juventusa se nastavio, a brojke ne izgledaju dobro za Juve, koji se, samo nekoliko dana prije Noći vještica, brine o sebi i svojoj nemogućnosti postizanja golova, a kamoli pobjede, što utječe na njihov nedavni niz u ligi i Ligi prvaka."

Nakon dramatične 4-3 pobjede protiv Intera 13. rujna, Juventus je ostvario pet remija i tri poraza što u prvenstvu što u Ligi prvaka. Još poraznije zvuči podatak kako Juventus nije postigao niti jedan gol u zadnja četiri nastupa, uz 0-1 poraz od Lazija istim je rezultatom ranije ovoga tjedna izgubio od Reala u Madridu, prošlog vikenda je izgubio sa 0-2 od Coma, dok je prije dva tjedna igrao 0-0 protiv Milana. Juventus je stoga sada osmi na ljestvici sa 12 bodova, jednim više od 10. Lazija.

Hajduk privremeno prvi

Trener Hajduka Gonzalo Garcia upisao je u petak petu uzastopnu pobjedu s Hajdukom i sad ima u nizu četiri slavlja u prvenstvu i jednu u Kupu. Carevićeva momčad potpuno razočarala protiv Splićana. Gorica nije pokazala ama baš ništa. Hajduk je u dobroj formi, a Gonzalo Garcia zabilježio je najduži niz pobjeda otkada je sjeo na klupu Bilih. Pobjedom protiv Gorice, Gonzalo Garcia lansirao je Hajduk na prvu poziciju SHNL-a. Do ponedjeljka su hajdukovci sigurni na liderskoj poziciji, a potom ovise o rezultatu Dinama u Vinkovcima, Ali, bez obzira kako će zagrebački plavi proći u ogledu s Vukovarom 1991, Hajduk je sjajno odradio svoj dio posla u Velikoj Gorici.

Kriza Liverpoola

Velika kriza nogometaša Liverpoola u Premier ligi nastavila se nakon što je Brentford aktualnog prvaka svladao s 3-2 na domaćem terenu u devetom kolu Premier lige. Bio je to prvenstveni poraz u nizu Liverpoola, koji je peti na ljestvici. Prethodno je gubio protiv Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda. Brentford je trenutačno 10. na ljestvici. Inače, momčad s Anfielda nastavila je negativnu seriju u Premier ligi i izjednačila svoj najgori niz ikad u engleskom prvenstvu, a može i postaviti novi rekord ako izgubi od Aston Ville u sljedećem kolu. Svi se čude tako lošoj formi Redsa, u kojima očito nije sve kliknulo nakon drastične transformacije momčadi i goleme količine potrošenih resursa, ali ovakve krize zapravo i nisu takva rijetkost za aktualne prvake Premier lige jer Liverpool nije jedini kome se ovo događa. Liverpool je, naime, u posljednjem desetljeću četvrti aktualni osvajač engleskog prvenstva koji je izgubio četiri utakmice zaredom, prema OptaJoeu. Dogodilo se to senzacionalnom Leicesteru 2016./17. koji je tad zaredao pet poraza, samom Liverpoolu 2020./21. te Manchester Cityju prošle sezone. Ako se sjećate, slavni bivši menadžer Liverpoola Jürgen Klopp u veljači 2021. spojio četiri poraza u nizu, izgubivši od Brightona, Cityja, Evertona i Chelseaja, no Liverpool dosad nikad nije izgubio u pet uzastopnih ogleda otkad je Premier lige.

4 - Liverpool are just the fourth reigning Premier League champions to lose four consecutive games after Leicester in 2016-17 (5), Liverpool themselves in 2020-21 (4) and Manchester City last season (4). Fall. pic.twitter.com/pp1Bz28Q4w — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2025

