Nastavlja se patnja Juvea, zabio im igrač koji nije zabio dvije godine. Dobiva li Tudor otkaz?

U utakmici 8. kola talijanske Serie A sastali su se Lazio i Juventus. Utakmica je to koja je presudna za Igora Tudora kojemu se "trese stolica" uslijed loših rezultata. Odmah na početku utakmice se vidjelo kako bi to mogao biti zanimljiv dvoboj, a to je potvrdio i hrvatski veznjak Toma Bašić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Povratak velikog talenta

Bašić, koji prošle godine nije odigrao niti minute, ove je sezone zbog brojnih ozljeda u veznom redu momčadi iz Rima dobio priliku. Tu je priliku igrač s dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju zgrabio i silovitim udarcem s velike distance pogodio za 1:0 vodstvo domaćina u devetoj minuti i zabio prvi pogodak još od svibnja 2023. Bašiću je ovo četvrta utakmica u sezoni, a budući da sada ima pogodak i asistenciju mogli bi reći da je savršeno odgovorio treneru Maurizziju Sarriju, koji nije uvijek imao povjerenja u njega.

"Stara dama" je prvi puta došla u priliku u 22. minuti kada je Francisco Conceiçã ubacio jednu loptu na drugu vratnicu, no Andrea Cambiasso nije dobro reagirao. Sljedeći značajni događaj desio se u 32. minuti kada su najprije Matteo Guendouzi pa Gustav Isaksen pucali prema vratima Mattije Perrina, no ta je lopta završila u "šumi nogu" Juventusovih igrača nakon čega je krenuo kontranapad Juventusovog Pierrea Kalulua koji je Manuel Lazzari zaustavio prekršajem za žuti karton. Minutu kasnije je Jonathan David primio sjajno dodavanje u šesnaestercu, ali se Ivan Provedel sjajno pozicionirao i obranio njegov udarac.

Odmah na početku drugog poluvremena vidjelo se da su igrači Juventusa napeti, pa su tako u dvije minute "pokupili" dva žuta kartona. Najprije je požuti kapetan Manuel Locatelli da bi kasnije žuti karton dobio i Amerikanac Weston McKennie. Sjajnu su priliku nogometaši Juventusa imali u 60. minuti no previše su komplicirali da bi iskoristili priliku. U toj akciji je Conceição pao u šesnaestercu na što je sudac samo odmahnuo rukom. Heroj susreta Toma Bašić iz igre je izašao u 68. minuti kada ga je zamjenio bivši igrač Intera iz Milana Matias Vecino.

Juventus je do prve bolje prilike u drugom poluvremenu čekao do 71. minute. Tada je srbijanski napadač Dušan Vlahović pucao glavom, ali nije ozbiljnije zaprijetio. Minutu kasnije je Khephren Thuram sjajno prebacio obranu Lazija, a Kenan Yildiz pokušao pucati, ali je samo zahvatio loptu. U 75. minuti Juventus je još jednom zaprijetio udarcem Thurama nakon kornera, ali to je Provedel sjajno obranio. Dvije minute kasnije veliku je priliku imao Lazio, no Zaccagni nije dobro pucao. Nešto kasnije, u 79. minuti, zaprijetio je i Isaksen, ali udarac je otišao pored gola.

U 83. minuti zaprijetio je bivši igrač Barcelone i Chelseaja, Pedro — i to samo nekoliko sekundi nakon ulaska u igru, što je bila zadnja veća prilika na utakmici. Ovim je rezultatom Juventus došao do osam utakmica u nizu bez pobjede i četiri bez postignutog gola. To je niz koji je započeo remijem 4:4 protiv Borussije Dortmund Nike Kovača, a zbog tog niza se već neko vrijeme zaziva otkaz hrvatskom treneru Igoru Tudoru. Ako Tudor dobije otkaz, trebao bi ga zamijeniti Rafael Paladino ili Edin Terzić.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Djeca, kiša i osmijeh u čast Ćiri: Dinamo slavio na prvom memorijalnom turniru Blažević