Mladi Japanac ispisao povijest u sumo hrvanju, evo kako mu je to uspjelo

Onosato je 24-godišnji sumo borac koji će u srijedu steći status "yokozune", najviši rang u ovom tradicionalnom japanskom sportu, iako se borio na samo 13 profesionalnih turnira, što je rekord u modernoj eri.

Heysel tragedija Prije točno 40 godina, svijet sporta zadesila je jedna od najcrnjih večeri u njegovoj povijesti. Finalna utakmica Kupa europskih prvaka između Liverpoola i Juventusa, koja se trebala igrati na stadionu Heysel u Bruxellesu, pretvorila se u katastrofu u kojoj je poginulo 39 ljudi, a više od 600 ih je ozlijeđeno. Većina stradalih bila je talijanske nacionalnosti. Foto: Profimedia Stadion Heysel, izgrađen 1930-ih, već je tada bio poznat po lošoj infrastrukturi. Unatoč upozorenjima, UEFA je odlučila dodijeliti finale upravo tom objektu. Zidovi su bili trošni, sigurnosne ograde zastarjele, a policijska pripremljenost nedostatna za veličinu i važnost događaja. Profimedia Večer 29. svibnja 1985. počela je s visokom napetošću među navijačima. Navijači Liverpoola i Juventusa smješteni su jedni do drugih, odvojeni samo slabom ogradom i malim policijskim kordonom. Tijekom ranih večernjih sati došlo je do međusobnog provociranja koje je brzo eskaliralo u nasilje. Profimedia U jednom trenutku, skupina navijača Liverpoola probila je ogradu i krenula prema navijačima Juventusa. U panici koja je uslijedila, talijanski su navijači bježali unatrag, zbijeni uza zid. Zid tribine Z, loše konstrukcije, pod pritiskom se urušio. Ljudi su ginuli pod težinom drugih tijela, gušili se, padali preko zidova ili bili pregaženi u pokušaju bijega. Profimedia Tragedija se odvijala pred očima cijelog svijeta – finale je, unatoč svemu, ipak odigrano. UEFA, belgijska policija i klubovi odlučili su da bi otkazivanje utakmice izazvalo još veću paniku. Juventus je pobijedio 1:0 golom Michela Platinija iz jedanaesterca, ali slavlje nije postojalo. Igrači su nakon utakmice plakali, navijači su u šoku napuštali stadion, a mrtva tijela još su bila na tribinama. Profimedia Reakcije nisu izostale. UEFA je promptno reagirala – svi engleski klubovi suspendirani su iz europskih natjecanja na neodređeno vrijeme, što se kasnije ograničilo na pet godina. Liverpool je dobio dodatnu, šestu godinu suspenzije. Tragedija je označila kraj jedne ere huliganizma koji je godinama mučio engleski nogomet. Profimedia Heyselska tragedija bila je prekretnica u pristupu sigurnosti na stadionima. Nakon niza istraga, uvedene su strože sigurnosne mjere diljem Europe. Stadion Heysel potpuno je rekonstruiran i preimenovan u Stadion kralja Baudouina. Profimedia Trinaest navijača Liverpoola optuženo je za ubojstvo; deset ih je osuđeno na zatvorske kazne. Mnoge žrtve nikada nisu dobile odgovarajuću pravdu, a obitelji i danas traže odgovore. Godinama kasnije, i UEFA i klubovi priznali su odgovornost za propuste u organizaciji. Profimedia U Italiji i dalje živi snažno kolektivno sjećanje na taj dan. Svake godine, 29. svibnja, održavaju se komemoracije za poginule. U Torinu, kod stadiona Juventusa, nalazi se spomenik s imenima svih 39 žrtava. Među navijačima Juventusa, riječ "Heysel" nosi teško značenje tuge i boli, ali i podsjetnika da nogomet nikada ne smije biti važniji od ljudskih života. Profimedia Heyselska tragedija nije samo priča o propustu, već i upozorenje. To je podsjetnik da strast ne smije prerasti u mržnju, da sigurnost mora biti iznad profita i da sport, koji bi trebao spajati ljude, može postati smrtonosno oružje kada se izgubi kontrola. Profimedia Danas, 40 godina kasnije, Heysel ostaje simbol tame u sportu – rana koja nikada neće potpuno zacijeliti. Profimedia Danas, 40 godina kasnije, Heysel ostaje simbol tame u sportu – rana koja nikada neće potpuno zacijeliti. Profimedia Danas, 40 godina kasnije, Heysel ostaje simbol tame u sportu – rana koja nikada neće potpuno zacijeliti. Profimedia

Dosadašnji rekord moderne ere, koja je započela 1958., iznosio je 21 turnir.

Onosato je borac visok 193 centimetra i ima 191 kilogram tjelesne mase, a u srijedu će službeno postati 75. "yokozuna" u stoljetnoj povijesti sumo hrvanja, a drugi u posljednja četiri mjeseca, nakon što je Hoshoryu promoviran u siječnju.

Najviši sumo rang donijelo mu je osvajanje nedjeljnog "Ljetnog turnira", na kojem je došao do drugu uzastopne titule i četvrte u karijeri.

Borac pravog imena Daiki Nakamura, također će postati prvi borac rođen u Japanu koji je dosegnuo ovu razinu u posljednjih sedam godina. Šest od posljednjih sedam "yokozuna" rođeno je u Mongoliji.

"Budi se osjećaj postignuća. Još to možda ne shvaćam u potpunosti, ali siguran sam da će me to obuzeti u trenutku kad prvi put obučem uže", izjavio je Onosato referirajući se na tradicionalnu odjeću koju nose "yokozune".

U galeriji pogledajte kako je izgledao put Onosate do tog povijesnog uspjeha.