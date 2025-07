Mladi hokejaš pao s balkona u Ibizi: Život izgubio sa samo 19 godina!

Mladi škotski hokejaš Gary Kelly, koji je prošle sezone nastupao za Dundee Stars i Aberdeen Lynx, tragično je preminuo s19 godina života u padu s trećeg kata hotela Ibiza Rocks u popularnom ljetovalištu San Antonio.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, a iako su dvije hitne ekipe odmah stigle na mjesto nesreće, mladiću nije bilo spasa. Španjolska Civilna garda potvrdila je da se nesreća dogodila prilikom pada s balkona, te se, prema prvim informacijama, radilo o nesretnom slučaju.

Njegova obitelj podijelila je emotivnu poruku na društvenim mrežama:

'Uništeni smo. Naš prelijepi sin nas je napustio. Molimo za privatnost dok pokušavamo preživjeti ovu tragediju. Zauvijek ćeš biti naš Gary. Spavaj mirno.'

I klub Dundee Stars oprostio se od svog talentiranog igrača riječima:

'Bio je karizmatičan, talentiran i pred njim je bila sjajna budućnost. Njegov odlazak ostavit će prazninu u hokejaškoj zajednici i šire. Duboko suosjećamo s obitelji i prijateljima.'

