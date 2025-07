Naša zlatna olimpijka podijelila uvjete nakon nevremena: 'Ovo prenesite'

Veliko nevrijeme zahvatilo je Split i okolicu. Šteta je ogromna u cijelom gradu. Poljud je pretrpio ogromnu štetu, a zlatna olimpijka Barbara Matić podijelila je snimku svoje dvorane na Pujankama koja je poplavljena.

Barbara Matić objavila je video na svome Instagram storyju i napisala "Evo novinari, ovo prenesite! Zlatnoj olimpijki poplavila dvorana, OPET!" Barbara je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu prošloga ljeta, a i dalje trenira u svojem Judo klubu na Pujankama gdje uvjeti nisu niti približno dostojni olimpijske prvakinje.

Foto: Instagram/barbimatic

Barbara više puta skretala pozornost na to, a sada je vrlo oštrom porukom podijelila teške uvjete s javnošću, a mi smo ispunili njezinu želju i prenijeli što je podijelila.

