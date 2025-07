Ludnica u Engleskoj! Pogledajte jedan od najboljih 9-dartera u povijesti pikada

U Blackpoolu se igra završnica World Matchplay pikado turnira. To je drugi po snazi pikado turnir u godini nakon Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog turnira očekuje nagrada od 200 tisuća funti.

U subotu navečer igrani su polufinalni susreti, a pravu poslasticu su pružila dva mlada igrača i sadašnje i buduće zvijezde ovoga sporta Luke Littler i Josh Rock. Littler je na kraju slavio s gustih 17-14, a mogli smo vidjeti ono najbolje što pikado pruža. U osmom legu, pri rezultatu 6-1 za Rocka, vidjeli smo jedan od najboljih legova u povijesti ovog sporta.

"THAT IS THE SECOND BEST LEG YOU WILL EVER SEE IN YOUR LIFE!"



THAT IS ABSOLUTELY SENSATIONAL! 🤯



Luke Littler produces perfection on the Winter Gardens stage!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji #MatchplayDarts | SF pic.twitter.com/N3UUdVgmRH