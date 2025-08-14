García sigurno neće čuvati rezultat, ali splitska ikona tvrdi: 'Utakmicu treba odvesti u mirne vode'

Hajduk večeras od 20:45 igra uzvratnu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv albanskog Dinamo Cityja. U prvoj utakmici na Poljudu, Bijeli su preokretom slavili s 2:1 zahvaljujući pogocima Abdoulieja Sanyanga Bambe i Brune Durdova, a strijelac je za albansku momčad bio Dejvi Bregu.

Imaju Bijeli mnogo razloga za optimizam s obzirom na rezultat, no s druge strane stoji i činjenica kako Hajduk u gostima u Europi nije slavio još od 2020. kada je pobijedio makedonsku Renovu. Također, Hajduk nije slavio u obje utakmice u europskom dvomeču još od 2018. kada je Slavija iz Sofije pala s 1:0 na Poljudu i 2:1 u Bugarskoj. Ipak, Zoran Vulić, bivši trener i nogometaš Hajduka optimističan je uoči uzvrata i smatra kako će Bijeli krenuti na pobjedu. Evo kako je on najavio današnju utakmicu.

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

"Mislim da je Hajduk apsolutni favorit u ovoj utakmici, iako vidjeli smo da u nogometu danas toga baš i nema. Mislim da Hajduk ima jednu dobru prednost, da nema razloga da se boji utakmice. Mora respektirati i ovu kao i svaku drugu utakmicu, ali mislim da bi trebao proći. Ja se duboko nadam da će to tako i biti jer je puno bolja, puno kvalitetnija, a doduše i puno skuplja momčad nego Dinamo City", rekla je u uvodu legenda splitskog nogometa.

Mislite li da će Hajduk braniti prednost iz prve utakmice ili će napasti gol Dinama?

"Hajduk ima jedan stil koji se neće mijenjati, bez obzira na protivnika. Ja bar tako mislim. To je igra od golmana, to je držanje posjeda i tako utakmicu okrenuti na neki svoj forte. To je to čuvanje lopte i preko, ja se nadam Marka Livaje i Ante Rebića, ukoliko dobije svoju prigodu, da Hajduk može tu dobro iskontrolirati utakmicu i odvesti ju onako kako on želi, u mirne vode i da napravi atmosferu na tribinama onakvu kakva njemu odgovara. Mislim da će to uspjeti, kvalitetu apsolutno ima i kvalitetnija je momčad nego Dinamo."

Spomenuli ste stil igre koji je puno aktivniji nego kod prijašnjeg trenera Gattusa koji je često zato bio kritiziran. Izgleda kao da će Garcia uvijek igrati napadački.

"Gledajte, kad uzmete talijanskog terena, znate da je obrana glavni dio napada. To je tako kad imate talijanskog trenera, kad imate Španjolca znači da će posjed biti ta nekakva vaša igra ili pokušaj dominacije, igra preko bokova i to je to. To su dva različita stila igre. Ja ne bih uspoređivao Gattusa i gospodina Garciju jer to je isto kao i nebo i zemlja. Ovdje se više gleda faza obrane, to su Talijani, oni su tu doktori. Ovdje je više, ja bih rekao nadigravanje. Igra i nadigravanje igra bokova gdje se kroz sredinu stvaraju stvaraju praznine na bokovima i što prije doći i stvoriti tu jedan na jedan ili dva na jedan na boku, to je ta španjolska igra, a u Italiji uvijek idu direktno: 'Igramo na Livaju i to je to.'"

Hajduk je ponovno doveo dosta novih igrača, najveće pojačanje je apsolutno Ante Rebić.

"Hajduk je doveo dva reprezentativca Hrvatske. To nije nitko napravio. Znači Hajduk je doveo dva reprezentativca Hrvatske, mislim da to nitko nije napravio i mislim da je to odlična stvar i da nema tu nekakvog, ja bi rekao bježanja ili kao stabilizacije. Mislim da Hajduk kao klub mora uvijek ići na prvo mjesto bez obzira i na pojačanja i koji roster momčad ima."

Foto: Sime Zelic/pixsell

Tko Vas se osim njega dosad najviše dojmio?

"Recimo mali Skelin. Šteta što se povrijedio, ali vidite nekome smrkne, nekome se vrata otvore. Mislim da je ovaj drugi mali stoper jako pozitivno odgovorio. Meni je jedino žao što taj mali Pukštas i taj mali Sigur su nekako sad, rekao bih, u stanju nekom koje nije optimalno za njih. Vidi se da malome Pukštasu pogotovo fali utakmica. Sigur je za mene polivalentan igrač koji može igrati na više pozicija i glupo bi bilo izgubiti ga u nekim novim rošadama. Ipak, nogomet se igra na rezultat i kakav rezultat bude tako će se i gospodin García prilagoditi momčadi."

Kvaliteta Marka Livaje je apsolutno neupitna, no njegova statistika u Europi je daleko od dobre. Ima samo jedan europski gol u dresu Hajduka i to iz kaznenog udarca. Je li vrijeme da mu se otvori?

"Ma dajte, za mene, nije ni u redu pričati je li Marko dao gol u Europi ili nije dao gol u Europi. Je li dao gol u reprezentaciji ili nije dao gol u reprezentaciji? Marka trebamo gledati kao igrača, Marko je ekstra klasa što se tiče hrvatske lige i tako ga trebamo gledati. Splet okolnosti je takav da nije zabio gol u Europi. Mislim da ne možemo samo njemu reći, on: 'On nije zabio', znači ako on ne zabije neće nitko. U našem prvenstvu on zabije 20 golova, a prvi sljedeći zabije tri. Znači da je momčad ovisna o njemu, a pričati Marko nije zabio zabio gol u Europi nema smisla. Radi se o odličnom igraču i igraču koji dovodi publiku na igralište. Rekao bih da takvih malo u HNL-u ili ih nema, mogu tako reći. Takav je bio još Petković i takav je Fruk, to su igrači koji zbilja rade razliku. To je bilo ono što je prije bilo u svakoj momčadi, danas su to jedinke. Meni je žao da svaka momčad nema jednog Marka Livaju."

Foto: Profimedia

Za kraj, kako vidite cijeli dosadašnji tijek Hajdukove sezone iako je dosta kratka?

"Šest bodova, šest bodova. Apsolutno stopostotni učinak i ne smijemo biti nezadovoljni. Da, se može još bolje, može se, ali, ovo je tek početak, ovo je uigravanje. Možda aludirate na tri gola iz jedanaesterca, ali igra je dobra. Igra stvara iste šanse. Pazite, mi smo dobili šest bodova bez Marka Livaje bez maloga Rebića, tako da mislim da će u idućim utakmicama to biti kudikamo, neću reći bolje, ali opasnije."

