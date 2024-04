Velimir Zajec, predsjednik Dinama, dao je veliki intervju za službenu stranicu Ponosa Zagreba nakon što je prošlo mjesec otkako je postao čelnik kluba.

Podsjetimo, Zajec je u prvoj polovici ožujka na predsjedničkim klupskim izborima pobijedio Mirka Barišića. Zajecova pobjeda ujedno je pobjeda navijača i liste Dinamovog proljeća, s koje je on ušao u Skupštinu. Sad se šuška i o mega jakim stvarima. Dolascima Luke Modrića i Dejana Lovrena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velimir Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko, kako mu je svojedobno guslao slavni radijski reporter, pleternička legenda Ivo Tomić koja i dan danas živi kroz svoj jedinstveni izričaj, u intervjuu je otkrio kako su u početku imali problem u momčadi jer su možda neki očekivali da ću doći i smijeniti trenera.

"To nije moj model funkcioniranja. Uvijek sam pomagao trenerima, tako je bilo i u Panathinaikosu i u Dinamu. Trenerima treba pružiti priliku i povjerenje", rekao je Velimir Zajec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

iskustvo svih nogometnih pozicija koje je obnašao pomaže mu u ovom trenutku. Ima znanja i energije uspješno nadgledati čitav sustav.

"Meni je to relativno lagano jer poznajem materiju, znam rad u prvoj momčadi, u juniorima, školi... Bio sam, primjerice, direktor škole u Panathinaikosu gdje sam između ostalih promovirao Giorgosa Karagounisa, Angelosa Basinasa koji su nosili grčku reprezentaciju do zlata na Europskom prvenstvu 2004. godine. Mislim da se u svim tim poslovima dobro snalazim. Dosta sam u kontaktu s igračima, puno pričamo, ne u stručnom pogledu nego općenito, to je jako važno za atmosferu koja je među nama jako dobra. Imamo uigran tim u klubu, u Izvršni odbor ušli su spretni, mladi ljudi koji pritom imaju i iskustva. Mislim da ćemo uz spoj stare garniture i nas novih napraviti dobar klub."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zajec je napravio korak dalje već u prvim danima u jednom bitnom segmentu:

"Dosta sam u kontaktu s igračima, puno pričamo, ne u stručnom pogledu nego općenito, to je jako važno za atmosferu koja je među nama jako dobra. Imamo uigran tim u klubu, u Izvršni odbor ušli su spretni, mladi ljudi koji pritom imaju i iskustva. Mislim da ćemo uz spoj stare garniture i nas novih napraviti dobar klub".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govorio je i o prvim potezima u klubu:

"Prvo smo imenovali sportskog direktora što je jako važno. To je Marko Marić, ujedno sin našeg bivšeg vratara Zvonka Marića. Iznimno je aktivan, govori nekoliko stranih jezika, ima brojne kontakte i on je sportski direktor kakvog smo samo mogli poželjeti, on je pun pogodak. Tu je, između ostalih, i gospodin Dragutin Kamenski, izniman biznismen, koji može puno utjecati i na temi izgradnje stadiona. Bio sam na sjednici Dinamova Odbora za gradnju stadiona, čuo sam puno zanimljivoga, vidim da Grad želi pomoći... U ime naše vojske navijača tražimo pomoć i Grada i Vlade da se konačno krene u rješavanje ovog problema jer stadion je sramota za Zagreb i Hrvatsku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pobliže je Zajec opisao ustroj u kojem su formirani odbori za konkretna područja djelovanja, tu je i ured predsjednika...?

"U uredu predsjednika je Sanjin Španović, upoznao sam ga preko knjige koju je pisao o meni, inteligentan dečko, znalac i neumoran u poslu, povukao sam ga u Dinamo. On je načinio prvi kontakt između navijača i mene, tako je sve počelo. Jako sam zadovoljan s tom suradnjom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govorio je o aktualnoj momčadi Dinama, koji će do kraja sezone s Rijekom i Hajdukom boriti za naslov u HNL-u te ga očekuje i finale Hrvatskog kupa s Rijekom.

"Imamo sjajne igrače, tu su Bruno Petković, Martin Baturina, Stefan Ristovski, vratar Ivan Nevistić, puno je dobrih igrača da ne ulazim sad u pojedinačnu analizu. Ipak, mislim da u klubu imamo prevelik broj igrača pod ugovorom i da ćemo svi zajedno naći način kako sve to izbalansirati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svojedobno je rekao da je Miroslav Ćiro Blažević bio majstor spajanja ljudi, stvaranja zajedništva. Zajecove početne poruke po dolasku bile su upravo u tom smjeru, da otvorena srca ide prema svim dinamovcima, svi zajedno, bez razdvajanja.

"Ćiro je primjer kako se radi u nogometu, i ne samo u sportskom dijelu gdje je bio majstor i u pripremi, majstor tehnike, taktike, a naročito motivacije. Pa, on je motivirao i navijače na našoj zapadnoj tribini, a kamoli ne na sjevernoj. Od njega smo puno naučili. Bilo je u mojoj karijeri puno trenera, ali Blažević je sigurno najbolji. Njemu zahvaljujemo na puno toga što mi sportaši znamo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nezaobilazna je tema 1982. godina, u cijeloj priči možemo iščitati da je za taj uspjeh ključna bila atmosfera koju je, dakako, stvarao gospodin Blažević, ali u ranijim godinama i predsjednik Vid Ročić.

"Ročić je radio koliko je mogao, predsjednik tada nije imao toliko veliku ulogu, ali pokušao nam je osigurati mir i bolje uvjete za nas igrače. Bio je dosta jak u Gradu pa je igračima omogućio korištenje stanova koje su kasnije mogli otkupiti. Činio je to uz voditeljicu računovodstva, Zdenku Vašarević. Osobno nisam stigao biti među onima koji su dobili stan. Dakako, nisu ga mogli dobiti svi, a ja sam pritom malo pomagao u izboru. Uglavnom, Ročić je donio mir, a takav je i moj pristup, takav sam čovjek, želim miriti ljude. Takav je, uostalom, bio i trener Blažević i postali smo škvadra koju nije bilo lako pobijediti", istaknuo je Velimir Zajec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova slavljenička generacija imala je svoj uvod osvojivši (ne)priznati naslov prvaka 1979. godine i Kup 1980. U kojem su trenutku zagrebački plavi potpuno počeli vjerovati da mogu otići do kraja?

"Osvojili smo naslov prvaka 1979. i šteta što Dinamo nije napravio ništa da se to i formalno registrira. Što se tiče naslova iz 1982., još sam na onoj poznatoj turneji u Australiji osjetio da bi to mogla biti generacija koja će otići do kraja. Tamo smo se spojili kao momčad, potvrdu smo dobili u onim pobjedama protiv Crvene zvezde i Hajduka. To su bile najvažnije utakmice u tom prvenstvu, u njima smo dokazali našu snagu."