Nogometaši Dinama u svom su prvom nastupu u Konferencijskoj ligi, u susretu 1. kola skupine C kao domaćini na stadionu u Maksimiru svladali Astanu sa 5-1 (1-0). Prva dva pogotka na utakmici postigao je Bruno Petković (43-11m, 53-11m) iz kaznenih udaraca, da bi na 3-0 povisio Marko Bulat (58) iz slobodnog udarca. Na 3-1 smanjio je Kamo Hovhanisjan (78), a potom su Antonio Marin (85) i Tibor Halilović (90+3) postavili konačni rezultat.

Plavi su tako i treći put u ove sezone svladali kazahstanskog prvaka, nakon što su ih u srpnju pregazili s 6-0 u dvije utakmice.

Deset tisuća gledatelja svjedočilo je dominaciji zagrebačke momčadi nad Astanom, a o svemu tome, za portal Net.hr razgovarali smo sa Robertom Špeharom, legendom Osijeka (55 golova u tri mandata u klubu, prema dostupnim podacima s interneta) i NK Zagreba (27 golova). Ujedno je i deveti na tablici najboljih strijelaca u povijesti HNL-a sa 86 pogodaka.

Plavi su bili uvjerljivi, ali trener Jakirović nije bio zadovoljan nekim stvarima u obrani

''Dinamo je potpuno zasluženo pobijedio, dominirao je od prve do zadnje minute i potvrdio veliku razliku u kvaliteti između Dinama i hrvatskog nogometa i Astane. Ovo je već treća utakmica u nizu gdje Dinamo jednostavno dominira, znamo da je u prve dvije utakmice razlika bila 6-0. Golovi su postignuti u pravo vrijeme, ali u drugom poluvremenu je dominirao još više nego u prvom.

S onim što je rekao Sergej Jakirović se slažem, to im se događa i u HNL-u, nekada im protivnički igrači prelako dolaze u završnicu sami pred vratara. Tko zna, da su primili gol možda bi se nešto zakompliciralo, ali to je nešto na čemu on mora raditi s momčadi.

Puno su dobili s Vidovićem, pokazao je da je dobro pojačanje, ali i u veznom redu su izvanredni s Bulatom, Mišićem, Baturinom, a tu su i pojačanja poput Ademija, Halilovića...''

'Mislim da u HNL-u to nitko nema'

''U napadu imaju jednog Petkovića, a na klupi sjede Drmić i Kulenović. Kod nas u domaćem prvenstvu to nitko drugi nema. Jakirović to sve polako slaže i mislim da će to ubrzo sličiti na njegovu izvanrednu Rijeku iz prošle sezone. Također, mislim da će tako i proći grupu Konferencijske lige i biti najozbiljniji kandidat za osvajanje HNL-a.''

Raspoložene zamjene, u igru se vratio i Mihajličenko...

''Tu su strijelci Marin i Halilović, Dinamo ima odličnu širinu za oba natjecanja. Svi će sigurno dobiti priliku i važno mu je imati raspoložene igrače koji ulaze u igru, Jakirović će to sigurno dobro posložiti, a što se Mihajličenka tiče pokazao mu je tko je gazda i kako se treba ponašati. Po meni je to prava stvar, ali ne treba biti zlopamtilo i ako je zaslužio dobiti šansu to je uvijek dobrodošlo.''

Na press konferenciji bilo je i priče oko osvajanja Konferencijske lige, našalili su se i s tetovažama, može li Dinamo ići do kraja?

''Mislim da je Dinamo glavni favorit za prvo mjesto u skupini, a hoće li otići do kraja naravno da se svi nadamo. Dinamo mora i spašavati ponos hrvatskog nogometa nakon što su svi naši klubovi ispali u kvalifikacijama, ali mislim da je zaista prerano pričati o tome, treba ići korak po korak. Ono što je problem Dinamu je slab početak u HNL-u, sigurno je da će Hajduk i Rijeka iskoristiti njihove eventualne kikseve. Iako zbog dvostrukog programa u nekim utakmicama moraju odmarati, na terenu će im uvijek morati biti ono najbolje što u tom trenutku imaju.''

Naravno, nismo mogli preskočiti veliki rezultat Zrinjskog, koju je nedavno vodio upravo Jakirović:

''Jako mi je drago zbog Rendulića i mog prijatelja Šulente koji tamo radi odličan posao sa Zrinjskim, to je dobro za bosanskohercegovački nogomet, ali i naših Hrvata koji tamo igraju. Trebao im je ovakav iskorak i zaista mi je drago, čestitam im. Okrenuti 0-3 protiv tako ozbiljne momčadi iz ozbiljne lige pokazuje da imaju kvalitetu i ovime će puno dobit na samopouzdanju. Nije isključeno da naprave još jedno čudo, a kada bi prošli to bi bilo zaista sjajno, no, kao i Dinamo, moraju ići korak po korak, ne smiju puno zaostajati i kiksati u domaćem prvenstvu.''

