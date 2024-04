Franko Andrijašević, kapetan kineskog Zheijanga, prije tri je dana portalu Net.hr dao opsežan intervju koji smo tematski podijelili na tri dijela.

U prvom dijelu intervjua koji je trajao skoro pola sata, Franko je komentirao smjene u Hajduku, klubu u kojem je 9 godina igrao za mlađe selekcije prije nego što je postao senior i igrač prve momčadi kluba za koji je oduvijek htio igrati, kao svaki rođeni Splićanin, Solinjanin.

Međutim, kako nam je u drugom dijelu intervjua otkrio, kako tvrdi, Franko je u Hajduku doživio nepravdu. Ne jednu. I otišao je kako bi više igrao. Prvo u Dinamo, pa u Lokomotivu, a onda ga je sudbina odvela put Rujevice, te je u dresu Rijeke ostvario svoje sportske snove.

Postao je u sezoni 2016./2017. prvak Hrvatske s Rijekom, prekunuvši dugogodišnju dominaciju Dinama, te je uz to postao i MVP godine u HNL-u. Točnije, najbolji nogometaš prve hrvatske nogometne lige.

Slijedi posljednji, treći dio velikog intervjua Franka Andrijaševića za portal Net.hr.

Koga vidite u ciljnoj ravnini dramatične utrke za HNL prvaka?

"Ne znam što bi rekao. To će stvarno biti dramatično do samog kraja. Rijeka s jedne strane ima tu atmosferu. Igrači igraju jedan za drugog i ekipa je jedna cjelina koja je fokusirana samo na utakmicu po utakmicu. To je lijepo, tako i treba biti. S druge strane, Dinamo se digao u formi. Dobili su dvije vezane na Poljudu Hajduk. U drugoj su posebno izdominirali, pogotovo to prvo poluvrijeme. Sad vidim protiv Istre isto jedna odlična partija Dinama. Dinamo se diže, Dinamo je u naletu, ali ja bi ipak malu, laganu prednost bi dao Rijeci. Nekako, više gledam tako jer imam prijatelje dolje, znam kako su nabrijani, kako se priča o tom zajedništvu u momčadi. Ne želim reći da u momčadi Dinama nema zajedništva, to sigurno nije istina, ali prošao sam već s Rijekom sličnu situaciju pa znam što znači kad se na Kvarneru kotačić, kamenčić zakotrlja nezaustavno."

Nastavio je monolog Franko...

"Rijeka je pobijedila Hajduk 1-0 i bez obzira na minimalnu pobjedu, ona je bitna. Što je rekao Željko Sopić, nije došao Rudeš, došao je Hajduk. Bez obzira na trenutni negativni rezultatski niz, Hajduk je uvijek Hajduk. Laganu prednost dajem zato Rijeci. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo. Kako bilo, ovo je jedna od najzanimljivijih sezona HNL-a ikad, možda i najzanimljivija. Tri kluba u borbi za vrh. Dva su se sad odmakla i imamo dramu i uzbuđenje, a to je dobro za HNL."

Kakvi su planovi u Kini?

"Kapetan sam kluba, produžio sam ugovor krajem godine na još dvije godine, do konca 2025. Odradit ću to, pa ću vidjeti što i kako. Imat ću 5 godina Kine, bit ću još pametniji, iskusniji, moram vidjeti i s obitelji što i kako. Napokon su tu samnom od prošle godine. Dobro nam je. Dobro se ovdje osjećam. Od prvog dana sam u klubu prihvaćen stvarno jako dobro. Imam svoj mir. U gradu Hangzhou postoji jedan mir koji meni i mojoj obitelji odgovara. Koncentriran sam samo na nogomet. Sljedeće sezone, negdje tamo na pola, kad budem bio već pred kraj i ugovora, onda ćemo vidjeti. Hoću li se vratiti u HNL? Vidjet ćemo. U ovom trenutku ne razmišljam, ali što će se dogoditi, tko to zna. Postoje više opcija. Možda i ostanem, možda se vratim, možda odem negdje drugdje... tko to u ovom trenutku zna".

Bi li imalo smisla da se Luka Modrić vrati u Dinamo?

"Vidio sam i kampanju i tu vijest baš neki dan. Znači, da Luka Modrić dođe u Dinamo, pa ja ne znam od svih ovih povrataka jakih i zvučnih imena, sjajnih nogometaša, što je samo Hajduk napravio u HNL-u, Rijeka isto, mislim da bi to bio najveći povratak u HNL nekog igrača ikad, definitivno bi, najveći come-back. Luka Modrić bez ikakvih problema igra za Real u La Ligi i Ligi prvaka. Vidjeli smo da usmjerava tijek utakmice i utječe na igru i promjenu rezultata. Dominira i dalje. Njemu su godine samo broj. Zamislite samo što bi radio u HNL-u. To bi za Dinamo i čitavu ligu, čitav hrvatski klupski nogomet, bio jedan veliki bum. Dinamo i HNL bi se jako digli. Svjedočili smo već povratcima igrača za koje nismo mogli ni sanjati da će doći, vratiti se ikad u HNL. To bi diglo sve na svim razinama".

Dejan Lovren bi isto mogao doći u Dinamo i od sljedeće sezone nositi dres Ponosa Zagreba...

"I Dinamo je očito dao gas i krenuo s povratcima svojih bivših zvijezda. Nije Luka Modrić, ali je zvučno ime, nekadašnji hrvatski reprezentativac koji je toliko puno dao Hrvatskoj, ima dvije osvojene medalje na SP-ima. Srebro iz Rusije i broncu iz Katra. Toliko je čovjek puno napravio i u inozemstvu i sve to skupa, tako da bi i to po meni bio pravi potez Dinama i velika stvar za HNL. Prokušane zvijezde na okupu, ne samo u Dinamu nego i u Hajduku i Rijeci. Jaka stvar i jaka priča za sve", zaključio je Franko Andrijašević.