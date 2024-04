Franko Andrijašević iz daleke Kine prati sva događanja u HNL-u. U srpnju, točnije šesti dan spomenutog ljetnog mjeseca, bit će mu tri godine od kad je iz Rijeke otišao u Zheijang, a ugovor kojeg je produžio još na dvije godine istječe mu 30. prosinca 2025.

Nosio dres Hajduka, Dinama i Rijeke

Iza njega su dvije i pol vrlo dobre sezone, postao je i kapetan kluba s kojim je osvojio treće mjesto u kineskoj Super League. Bio je to najveći uspjeh u klupskoj povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Franko je jedan od rijetkih igrača koji je tijekom karijere nosio dres naša tri najbolja nogometna kluba - Hajdukov, Dinamov i onaj Rijeke. Možda i jedini. Ne možemo se sjetiti ovako na prvu postoji li neki nogometaš koji je igrao za naša tri najveća i najbolja kluba u nogometu. Ako postoji, naše isprike...

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Nadalje, Franko je s Rijekom 2017. prekinuo dugogodišnju dominaciju Dinama uzevši dvostruku krunu. Franko je bio proglašen za najboljeg igrača čitavog HNL-a. Javio nam se jučer i razgovarali smo s njim skoro pola sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvom dijelu intervjua dotaknuli smo se smjena u Hajduku. Drugi dio našeg opsežnog razgovora bit će objavljen u toku dana. Razgovor smo, inače, podijelili na tri dijela. Franko se trudio biti što detaljniji u iznošenju svojeg mišljenja, radi osvjetljivosti tematike.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Trebalo se s Jakobušićem pričekati'

Lukša Jakobušić nije više predsjednik HNK Hajduk, a Mislav Karoglan trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidim da se u Hajduku događaju smjene. Ovako, ono što ja ovako vidim iz daleke Kine, Jakobušić je dosta toga dobrog donio Hajduku. Na dosta razina je digao klub i sa tom smjenom se, po nekom mojem skromnom mišljenju, trebalo pričekati. Naravno, i Lukša Jakobušić kao predsjednik snosi svoju odgovornost za rezultatski neuspjeh kluba, ali ipak smatram da se realnije trebalo sagledati cijela situacija", kazao nam je u uvodu Franko Andrijašević i nastavio:

"Ok, ove godine opet Hajduk neće uzeti toliko željenu titulu, ali s druge strane Hajduk je ove sezone bio najkonkurentniji i najbliže tituli u posljednjih 20 godina. Nikad bliže. Očito nakon poraza od Lokomotive na Poljudu i nakon dva vezana protiv Dinama, puno se izgubilo na psihološkoj strani. Glupo je komentirati na način da igrači odjednom ne valjaju, a prije mjesec dana smo svi govorili kako je Hajduk jak, kako Hajduk ima ovog, kako Hajduk ima onog... i odjednom sad nitko ne valja. To je neka klasična priča u Splitu - ili je sve super, TOP, ludilo ili ne valja ništa, mijenjaj sve, davaj otkaze. Nema nikakve sredine".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Na Poljudu nedostaje strpljenja i hladna glava'

Nije tu stao...

"Smatram da se hladne glave može bolje i jasnije vidjeti cjelokupna situacija i donijeti bolje odluke i poteze. Evo, rezovi su krenuli. Prvom je 'glava' pala Jakobušiću. Dosta ljudi poput mene gaji mišljenje da je Jakobušić dosta visoko digao klub. Grešaka ima, ali što se tiče otkaza, tu se trebalo s njim malo bolje razmisliti, vidjeti. Što ti vrijede sad ovi otkazi. Do kraja ima 7 kola. Sve je izgubljeno. Prvenstvo matematički i nije, ali u kakvom su stanju, teško će osvojiti titulu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Franko Andrijašević, poput mnogih u ovom trenutku, smatra kako se trebalo drugačije...

"Trebalo se na kraju sezone, hladne glave, donijeti rezove, odluke, kad se podvuće crta. Ljudi koji o tome odlučuju tako očito ne smatraju, donijeli su drugačije odluke i oni smatraju da je tako najbolje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li ikad biti strpljenja u hrvatskom nogometu?

"Strpljenja nema. Evo, imam osjećaj da se Hajduk samo ponavlja iz godine u godinu. Kako se ono kaže, samo copy paste. Postave se velika očekivanja, krene euforija, pogotovo je to bilo u ovoj sezoni. Dogode se tri-četiri vezana jako loša rezulatta za klub. Izgubiš kod kuće tri vezane, pa i četvrtu u gostima koja ti dođe kao konačni nokaut. E, onda nakon velike euforije krene i velika drama. Imam osjećaj da se smjenjuje samo da se nešto smiri, da se otkazima gasi požar u šumi, a to nije način. Za neke stvari treba imati jasan plan i program."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Do nedavno je još bilo sve super'

Nastavio je monolog...

"Dobro, dogodi se kriza rezultata tijekom sezone, u lovu na titulu, ali nedavno je bilo da je sve super, da igrači igraju dobro, svi u klubu dobro rade i odjednom nitko ne valja. Nit je istina jedno, niti drugo, nego je zlatna sredina. Treba situaciju vidjeti, promotriti i proučiti iz više kuteva. Što je netko donio, što je napravio, kako je 'oplemenio' nešto u klubu i onda donijeti odluke o rezovima i otkazima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Franko Andrijašević

Ističe i strpljenje kao prvi problem Hajduka... nema ga u klubu. Ne postoji.

"Ja se slažem da sigurno ima i nekih stvari koje nisu dobre, nije sve idealno na Poljudu, ali HNK Hajduk kao klub nije pao, nije krahirao. Klub stoji uzvišeno, visoko i ponosno. Dobar dio sezone momčad je dobrano bježala svima u poretku, a nakon toga je pala u rezultatu. Možda je nešto drugo što nije valjalo, nešto u klubu, izašlo na vidjelo i rezultat je krahirao. Problem Hajduka je taj što se u klubu nema strpljenja. Teško je neke stvari komentirati jer nisi unutra, ali definitivno u Splitu nemaju strpljenja i nikad ga nisu ni imali. Rezultat je mjerilo svega, ali za neke stvari jednostavno treba vremena. Ako si nekog postavio za nešto, onda ga pusti duži period da normalno radi, pa donosi sudove i odluke."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ništa ne ide preko noći'

Ušao je dublje u problematiku.

"Ivanu Leki su odmah na početku, nakon 20 dana, kad nije krenulo glatko kako se smatralo, odmah je bilo - ne može igrati s trojicom iza, ne može ovo, ne može ono... pa, dajte čovjeku odriješene ruke i pustite ga duži period. Za velike stvari, za trofeje, za izgraditi momčad, treba vremena. Ništa ne ide preko noći. Pustimo da napredak u svim segmentima bude opipljiviji, vidljiviji. U Hajduku nikad nema strpljenja. To mi je već postalo pomalo i smiješno, da oni sami ne vide da već 20 godina nisu prvaci jer se svaki put spotaknu na isti kamen. Zbog svog nestrpljenja. Mislim da je i prije u Hajduku bilo dosta dobrih trenera kojima se moglo dati više vremena, ali koje se tjeralo nakon nekoliko kiseva, neke čak i nakon jednog - dva. Kao da se u Hajduku uništavaju tim nekim stvarima i potezima. Sami sebe uništavaju. Dosta ljudi gleda isto."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Rijeka je zdrava priča'

Rijeka zato ima priliku uzeti dvostruku krunu. Franku se vraćaju uspomene...

"Kako ne. To su momci koji se isto žele dokazati, koji gore od želje za dokazivanjem, poput nas te godine. Rijeka je jedna zdrava priča. I ovog se puta, kao i u našem slučaju tada, stvorila jedna dobra klapa u kojoj su svi jedan za drugog, koju čine igrači koji imaju glad za nečim. Pobjedama, dokazivanjem, povratkom u staru formu... to je ono što govorim. HNK Rijeka ima svoj mir. Sjetimo se samo situacije u kojoj je klub bio, bora za ostanak i u godinu dana su došli na ovaj nivo. Znači, može se. Rijeka ima najbolji omjer uloženog-dobivenog. Prošle sezone Rijeka je od Slaven Belupa izgubila 2-4 na Rujevici i je li bila drama? Nije... treba pustiti duži period. U Rijeci igrači imaju mir, osjećaju se sigurno i dobro."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'U Rijeci znaju da im nitko neće otkidati glave'

Nije tu stao...

"Znaju i vide da im nitko neće otkidati glavu zbog jednog ili dva loša rezultata. Igrači imaj mir za napredak, za treninge i onda ti se dogodi jedna ovakva situacija. Pogodi se klapa, igra, trener i 7 kola do kraja Rijeka je vodeća i u finalu Kupa. Niti u ovu družinu neki na početku nisu vjerovali, ali su pustili Sopića i ekipu da rade u miru. Imaju u Rijeci mir i svoj put. Svi smo komentirali je li moguće da Hajduk, kad je dovodio sve te silne igrače, dovodi ovog, je li moguće da dovodi onog?! Sve jaka imena, TOP igrači, slaže se megamomčad i odjednom ta megamomčad ne valja. Vratio sam se opet na Hajduk, ali nekako mi je za povući paralelu. Barem donekle kad je riječ o ova dva kluba".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduk i ostali klubovi u HNL-u mogli bi se i trebali u nekim stvarima ugledati na Rijeku...

'Nije dobro tjerati sve i odmah'

"Sigurno. Naravno da je pritisak u Hajduku veći nego u Rijeci i naravno da u Hajduku ne mogu svi igrati. Međutim, u klubu mora biti netko tko će u datom trenutku, kriznom, smiriti situaciju. Znaš da je to Hajduk, znaš o kakvom se velikom klubu radi, poznat ti je i pritisak, jasna ti je i želja navijača za naslovom, naravno da su nestrpljivi. Evo, u ovih 20 godina, koliko je klub promijenio, igrača, trenera ovog, onog, uvijek po istom principu. Bez imalo strpljenja. Tjeraj ovog, tjeraj onog, mijenjaj sve. Ugledajte se na Rijeku, pogledajte što su u godinu dana napravili. Rijeka je klub koji na pravi način radi s onim što u datom trenutku ima. Kad sam došao u Rijeku nakon neuspjelog posla u Dinamu i Hajduku, nakon dva-tri tjedna kad sam vidio kako klub funkcionira, kako sve u klubu funkcionira, rekao sam si to je to, ovdje je sve samo na tebi. Nema više ovaj-onaj, doslovno je samo sve na tebi. HNK Rijeka je zdrava sredina."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gotov je prvi dio razgovora sa Frankom Andrijaševićem.