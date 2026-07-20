Vraća nam se HNL: Evo tko, kada i s kim igra u prvom kolu
Nešto više od tjedan dana dijeli nas od početka nove sezone SuperSport HNL-a
U nedjelju nešto prije ponoći završilo je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, čime se fokus ljubitelja nogometa prebacio s reprezentativnog na klupski nogomet.
Za ljubitelje nogometa u Hrvatskoj to ponajprije znači praćenje nastupa hrvatskih klubova u Europi, ali i skori povratak elitnog ranga hrvatskog nogometa - SuperSport Hrvatske nogometne lige. HNL je, naime, objavio kako će novu sezonu klupskog natjecanja u Hrvatskoj otvoriti Osijek, koji će 31. srpnja u 20 sati gostovati u Turopolju kod Gorice.
U subotu nas pak očekuju dvoboji Istre i Lokomotive te Dinama i Slaven Belupa, dok u nedjelju imamo i prvi derbi kola, kada će se od 18:30 sastati dvije momčadi koje se bore za Europu - Varaždin i Hajduk. Kolo zatvaraju Rijeka i Rudeš u 21 sat.
Prvo kolo odigrat će se prema sljedećem rasporedu:
Gorica - Osijek (31. srpnja, 20:00)
Istra 1961 - Lokomotiva (1. kolovoza, 18:30)
Dinamo - Slaven Belupo (1. kolovoza, 21:00)
Varaždin - Hajduk (2. kolovoza, 18:30)
Rijeka - Rudeš (2. kolovoza, 21:00)