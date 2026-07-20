Vraća nam se HNL: Evo tko, kada i s kim igra u prvom kolu

U nedjelju nešto prije ponoći završilo je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, čime se fokus ljubitelja nogometa prebacio s reprezentativnog na klupski nogomet.

Za ljubitelje nogometa u Hrvatskoj to ponajprije znači praćenje nastupa hrvatskih klubova u Europi, ali i skori povratak elitnog ranga hrvatskog nogometa - SuperSport Hrvatske nogometne lige. HNL je, naime, objavio kako će novu sezonu klupskog natjecanja u Hrvatskoj otvoriti Osijek, koji će 31. srpnja u 20 sati gostovati u Turopolju kod Gorice.

U subotu nas pak očekuju dvoboji Istre i Lokomotive te Dinama i Slaven Belupa, dok u nedjelju imamo i prvi derbi kola, kada će se od 18:30 sastati dvije momčadi koje se bore za Europu - Varaždin i Hajduk. Kolo zatvaraju Rijeka i Rudeš u 21 sat.

Prvo kolo odigrat će se prema sljedećem rasporedu:

Gorica - Osijek (31. srpnja, 20:00)

Istra 1961 - Lokomotiva (1. kolovoza, 18:30)

Dinamo - Slaven Belupo (1. kolovoza, 21:00)

Varaždin - Hajduk (2. kolovoza, 18:30)

Rijeka - Rudeš (2. kolovoza, 21:00)