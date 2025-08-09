TRAGEDIJA /

Regija tuguje! Grom ih pokosio na utakmici, nogometaš preminuo nakon šest dana

Regija tuguje! Grom ih pokosio na utakmici, nogometaš preminuo nakon šest dana
Foto: Profimedia

Liječnici mu nisu uspjeli spasiti život

9.8.2025.
11:56
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U subotu je u Beogradu umro Dragiša Savković, nogometaš Cera iz Petkovice kojega je prošle nedjelje pogodio grom usred utakmice, javljaju srpske Novosti.

Pola sata nakon početka prijateljske utakmice između Radničkog i Cera, grom je pogodio središte terena stadiona Radničkog.  Sudac utakmice izjavio je da je grom udario u središte terena, a kada se okrenuo, vidio je desetak igrača kako leže na travi.

Savković je zadobio najteže ozlijede i odmah je, nakon što su ga reanimirali na licu mjesta, prebačen u bolnicu, a kasnije i u Urgentni centar u Beogradu gdje su mu se liječnici šest dana borili za život, no, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA /
Regija tuguje! Grom ih pokosio na utakmici, nogometaš preminuo nakon šest dana