Regija tuguje! Grom ih pokosio na utakmici, nogometaš preminuo nakon šest dana

U subotu je u Beogradu umro Dragiša Savković, nogometaš Cera iz Petkovice kojega je prošle nedjelje pogodio grom usred utakmice, javljaju srpske Novosti.

Pola sata nakon početka prijateljske utakmice između Radničkog i Cera, grom je pogodio središte terena stadiona Radničkog. Sudac utakmice izjavio je da je grom udario u središte terena, a kada se okrenuo, vidio je desetak igrača kako leže na travi.

Savković je zadobio najteže ozlijede i odmah je, nakon što su ga reanimirali na licu mjesta, prebačen u bolnicu, a kasnije i u Urgentni centar u Beogradu gdje su mu se liječnici šest dana borili za život, no, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti.

