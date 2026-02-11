FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO IZDANJE /

Hrvatska u četvrtak doznaje skupinu Lige nacija: Prijeti skupina smrti, ali i Srbija

Hrvatska u četvrtak doznaje skupinu Lige nacija: Prijeti skupina smrti, ali i Srbija
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

U četvrtak ćemo u 18 sati saznati s kim ćemo igrati u skupini koja počinje 24. rujna ove godine

11.2.2026.
14:54
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ždrijeb za Ligu nacija u razdoblju od 2026. do 2027. bit će održan 12. veljače u BruxellesuHrvatska reprezentacija je prošlo izdanje završila na osmom mjestu i ponovno će igrati u A Ligi nacija.

U ždrijebu će biti u drugom potu s Danskom, Nizozemskom i Italijom što znači da s tim reprezentacijama neće igrati u skupini. Portugal, Španjolska, Njemačka i Francuska prijete Hrvatskoj iz prvog pota. U trećem su potu Srbija, Belgija, Engleska i Norveška.

 

 

U četvrtom potu su Wales, Češka, Grčka i Turska. U četvrtak ćemo u 18 sati saznati s kim ćemo igrati u skupini koja počinje 24. rujna ove godine, a reprezentacije bi u produženom međunarodnom terminu do 6. listopada trebale odigrati čak četiri utakmice.

Preostala dva dvoboja će odigrati od 12. do 17. studenoga. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., a završni turnir će biti održan u lipnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaLiga Nacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx