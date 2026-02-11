Hrvatska u četvrtak doznaje skupinu Lige nacija: Prijeti skupina smrti, ali i Srbija

Ždrijeb za Ligu nacija u razdoblju od 2026. do 2027. bit će održan 12. veljače u Bruxellesu. Hrvatska reprezentacija je prošlo izdanje završila na osmom mjestu i ponovno će igrati u A Ligi nacija.

U ždrijebu će biti u drugom potu s Danskom, Nizozemskom i Italijom što znači da s tim reprezentacijama neće igrati u skupini. Portugal, Španjolska, Njemačka i Francuska prijete Hrvatskoj iz prvog pota. U trećem su potu Srbija, Belgija, Engleska i Norveška.

U četvrtom potu su Wales, Češka, Grčka i Turska. U četvrtak ćemo u 18 sati saznati s kim ćemo igrati u skupini koja počinje 24. rujna ove godine, a reprezentacije bi u produženom međunarodnom terminu do 6. listopada trebale odigrati čak četiri utakmice.

Preostala dva dvoboja će odigrati od 12. do 17. studenoga. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., a završni turnir će biti održan u lipnju.

