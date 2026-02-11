Dalić može odahnuti! Hrvatski reprezentativac pred povratkom na teren

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić (23), koji je u subotu ozlijedio aduktor lijeve noge, mogao bi se vratiti na teren za deset dana, rekao je njegov trener u Real Sociedadu.

Sučić će večeras propustiti prvu polufinalnu utakmicu španjolskog Kupa s Athletic Bilbaom, a onda i prvenstveni ogled s Real Madridom.

"Najvjerojatnije će se vratiti za utakmicu s Oviedom", izjavio je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije u utorak.

Real Sociedad, osmoplasirana momčad španjolskog prvenstva, ugostit će posljednjeplasirani Oviedo 21. veljače.

Sučić je u subotu u 25. minuti zabio vodeći gol u pobjedi od 3-1 nad Elcheom, ali je nakon postizanja gola osjetio bol u aduktoru svoje jače lijeve noge. Zbog toga je morao izaći iz igre.

Hrvatskom reprezentativcu to je bila treća ligaška utakmica zaredom u udarnoj postavi, nakon što je krajem prosinca na klupu sjeo Matarazzo. U prvom dijelu sezone je rijetko igrao, ulazeći s klupe za pričuve.

Sučić se nada hvatanju forme kako bi uvjerio hrvatskog izbornika Zlatka Dalića da ga povede na Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prije gola Elcheu, asistirao je za pogodak protiv Alavesa u četvrtfinalu Kupa u kojem je Real Sociedad slavio s 3-2.

Hrvatska će idući mjesec odigrati prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom u američkom gradu Orlandu.

Sučić, s ukupno 18 nastupa za reprezentaciju, odigrao je samo dvije utakmice u kvalifikacijama za Mundijal i to obje protiv Gibraltara.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Sučić propušta Češku zbog privatnih razloga, vraćaju se Gvardiol i Šutalo