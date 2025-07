Hajduk je našao alternativu Livaji: Dolazi napadač iz nižih engleskih liga?

Čini se da je Hajduk našao nekoga tko će biti prva (i jedina) zamjena Marku Livaji u napadu. Riječ je o 24-godišnjem Englezu Tyreece John-Julesu koji je prošle sezone igrao za Crawley u trećoj ligi Engleske.

Julesu je istekao ugovor s Crawleyjem i sada bi trebao potpisati za Hajduk, doznaje Index. Riječ je o Arsenalovom produktu koji nikad nije zaigrao za prvu momčad. Igrao je ua U23 momčad Arsenala i bio na posudbama u Blackpoolu, Sheffield Wednesdayu, Ipswichu, Derbyju, Doncasteru i Lincolnu. U listopadu prošle godine je potpisao za Crawley, momčad koja je prošle sezone ispala iz trećeg ranga engleskog nogometa.

Brojke nisu bajne

Jules u 25 nastupa nije uspio zabiti niti jedan pogodak. U Championshipu je skupio 11 nastupa (sve za Blackpool), ali nije zabio gol. U League One (treći rang) je odigrao 80 utakmica za šest klubova i zabio 10 golova.

U Hajduku bi trebao dobiti plaću ispod prosječne, a s obzirom na njegovu statistiku, ako se u ugovoru nađe i bonus za postignuti pogodak, Bijeli se neće naplaćati.

