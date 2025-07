Rakitić jednim potezom podignuo prašinu! Znači li ovo dolazak kapitalca na Poljud?

Nešto se kuha u Hajduku! Između dva europska okršaja s azerbajdžanskom Zirom, Hajduk dogovara nekoliko pojačanja. Kosovski stoper Ron Raçi navodno je riješen, a još se tri velika imena spominju.

Dodatno ulje na vatru je dodao sam Ivan Rakitić. Naime, Raketa je trebao biti u Gelsenkirchenu kako bi upriličio "Schalke-Tach", odnosno klupski dan i veliku proslavu otvaranja nove sezone. Schalke je na svojim društvenim mrežama objavio kako je Rakitić otkazao dolazak zbog iznenadnih obaveza u Hajduku.

ℹ️ @ivanrakitic musste leider wegen einer sehr kurzfristigen beruflichen Verpflichtung seines aktuellen Arbeitgebers Hajduk Split absagen. Er wird damit nicht beim Schalke-Tach anwesend sein und bedauert dies sehr. — FC Schalke 04 (@s04) July 26, 2025

To će sigurno zagolicati maštu Hajdukovih navijača. Znači li ovo da Rakitić radi na dovođenju jednog od trojice igrača koji se spominju u medijima ovih dana. Jedan je Dario Marešić iz Istre, drugi je Marco Richter iz Mainza, a najzvučnije ime je ono Ante Rebića.

Za pretpostaviti je da Rakitić ne bi samo tako otkazao odlazak u Gelsenkirchen i vjerojatno je zauzet posljednjim pregovorima s nekim novim pojačanjem.

