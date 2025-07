Joško Gvardiol objavio nevjerojatnu fotografiju, evo što je napravio na rodnoj kući Luke Modrića

Joško Gvardiol provodi odmor na hrvatskoj obali. Na Instagramu je podijelio fotografije s odmora, a najveću pažnju privukla je deveta fotografija u njegovu albumu.

Na njoj se, naime, nalazi Modrićeva rodna kuća u Zatonu Obrovačkom podno Velebita, desetak kilometara od Zadra. Na vrata je Gvardiol postavio reprezentativni dres Luke Modrića što je oduševilo sve navijače. Danas je rodni dom ostao u ruševnom stanju, okružen minskim poljem.

Kuća je uništena tijekom Domovinskog rata, zapaljena je, a Modrićev djed je ubijen. Luka je sa svojom obitelji prognan u Zadar gdje je živio u hotelima i napravio prve nogometne korake.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin šokirao tri puta skuplju momčad, a Šafarić poručuje: 'Ni puno jače ekipe nas nisu pobijeđivale'