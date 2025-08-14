Tragičar Tottenhama doživio rasističke uvrede nakon Superkupa: 'Oni su kukavice'

Tottenham je u srijedu navečer nakon raspucavanja s bijele točke izgubio od PSG-a u europskom Superkupu. Tottenham je imao prednost 2:0 do 85. minute, a onda u jedanaestercima ostali bez ičega.

S bijele točke su bili neprecizni Mickey van de Ven i Mathys Tel. Tel je zbog toga na društvenim mrežama doživio rasističko vrijeđanje, a Tottenham je reagirao klupskom izjavom.

"Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je Mathys Tel doživio na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg poraza u UEFA Superkupu. Mathys je pokazao hrabrost i odvažnost istupivši i izvodeći penal, no oni koji ga vrijeđaju nisu ništa drugo nego kukavice - skrivaju se iza anonimnih korisničkih imena i profila kako bi iznijeli svoje odvratne stavove.

Surađivat ćemo s vlastima i platformama društvenih medija kako bismo poduzeli najsnažnije moguće mjere protiv svake osobe koju uspijemo identificirati. Uz tebe smo, Mathys", stoji u priopćenju kluba sa sjevera Londona.

POGLEDAJTE VIDEO: Pajaziti: 'Ovo je za mene posebna utakmica! Jako sam uzbuđen, cijela obitelj će mi doći'