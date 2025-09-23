Hrvatski reprezentativac ne krije razočaranje: 'Uz svo dužno poštovanje, sram me'

Aktualni hrvatski prvak Rijeka poražena je u sedmom kolu SuperSport HNL-a na gostovanju kod novog prvoligaša Vukovara. Gosti su poveli u 17. minuti kada je Toni Fruk realizirao jedanaesterac, ali samo tri minute kasnije Ante Majstorović pospremio je loptu u vlastitu mrežu. Rijeka je ponovno povela pogotkom Oreča, ali Vukovar do kraja susreta dolazi do preokreta golovima Jakova Puljića i Robina Gonzaleza.

Bila je ovo jubilarna 100. utakmica za Fruka u dresu Rijeke, a najbolji igrač hrvatskog prvaka nije krio koliko mu je teško pao ovaj poraz: "Uz svo dužno poštovanje Vukovaru, malo me sram. Naša predstava bila je sramotna. Žao mi je svega što smo radili na treninzima, žao mi je navijača što su ovdje došli zbog ovakve predstave... Mislim da si ne možemo dopustiti" - rekao je za klupsku stranicu.

Sve novosti iz SuperSport HNL-a pratite na portalu Net.hr.

"Pogotovo ne nakon što dva puta vodimo u utakmici, da se suparnik ovako vrati, odnosno da ga mi vratimo u život. Totalno bez energije, bez imalo želje... Sve nas mora biti sramota. Treba izvući pouke iz ove utakmice, početi raditi jače i s većom energijom i željom ulaziti u utakmice" - dodao je Fruk.

Foto: Vasilis Ververidis/motion Team/e

U 100. nastupu postigao je 22. pogodak u dresu Riječana, a ostvario je i 30 asistencija. Intervju nakon jubileja završio je riječima: "Nažalost, utakmica neće biti za pamćenje, ali i momčad i ja ćemo pokušati sve da ovo ispravimo pa da svaka sljedeća utakmica bude pamtljiva."

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'