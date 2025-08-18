Kukoč za RTL Danas komentirao poljudski skandal: 'Hajduk nije tu zbog njih'

Torcida je nakon utakmice Hajduka i Slavena u nedjelju navečer pozvala igrače prema Sjeveru, no kada su se oni približili – dočekali su ih zvižduci, a zatim i baklje bačene na teren, odnosno prema igračima.

Situaciju na Poljudu komentirao je nekadašnji igrač Hajduka - u objavi na Facebooku Tonći Kukoč je prozvao navijače ali i neke igrače koji, po njemu, relativiziraju zbivanja od sinoć. Evo što je rekao za RTL Danas.

"Ono što je Torcida napravila sinoć nema nikakvog opravdanja. Svi možemo biti ljuti i bijesni što Hajduk ne ostvaruje rezultate u Europi, ali to nije način. Da je samo jedan baklja završila u licu igrača, danas bi pričali o tragediji. Hajduk se mora ograditi od takvih navijača, a Torcida to mora riješiti između sebe.

Ima u Torcidi puno normalnih navijača koji žele sve najbolje klubu, a ima i kukolja koji ruše ugled Torcidi i nanose financijsku štetu Hajduku. Znamo u kakvom je Hajduk financijskom stanju. Svi se žale kako nema terena za omladinski pogon, a u zadnjih 15 godina smo platili 2,5 milijuna eura kazne, mogli smo napraviti pet terena. Nitko nije veći od Hajduka. Hajduk tu nije zbog Torcide već Torcida zbog Hajduka. Tu sve staje", rekao je Kukoč za RTL Danas.