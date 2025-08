Legendarni Bavarac ima novi klub: Nakon karijere u Bayernu preselio preko bare

Thomas Müller nakon 20 godina napustio je minhenski Bayern, a od danas službeno ima novi klub. Potpisao je za kanadski Vancouver Whitecaps koji se natječe u MLS-u.

Müller će igrati ostatak sezone u Whitecapsu s mogućnošću produženja na još jednu. „Veselim se dolasku u Vancouver kako bih pomogao ovoj momčadi osvojiti prvenstvo“, rekao je Müller. „Čuo sam sjajne stvari o gradu, ali prije svega dolazim pobijediti. Imao sam sjajne razgovore s Axelom Schusterom i Jesperom Sørensenom, a sada jedva čekam igrati pred navijačima i vidjeti sve navijače kako dolaze na BC Place dok idemo prema doigravanju", rekao je Bavarac.

Nakon 24 kola, Vancouver je na drugom mjestu Zapadne konferencije, dva boda iza San Diega i ulazak u doigravanje nije u pitanju.

