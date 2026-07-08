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Svjetski mediji biranim riječima pišu o Daliću: 'Izbornik koji nas je mučio i uništio san'

Svjetski mediji biranim riječima pišu o Daliću: 'Izbornik koji nas je mučio i uništio san'
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Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Britanski mediji, koji su kroz godine razvili posebno sportsko suparništvo s Hrvatskom, Dalićevom su odlasku pristupili s velikim poštovanjem

8.7.2026.
16:50
Sportski.net
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
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Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Vijest o kraju gotovo desetogodišnjeg mandata izbornika koji je Hrvatsku vodio do njenih najvećih uspjeha postala je globalna tema, a ugledne svjetske novinske agencije i portali složili su se u ocjeni da se zatvara zlatno poglavlje hrvatskog nogometa.

Britanski mediji, koji su kroz godine razvili posebno sportsko suparništvo s Hrvatskom, Dalićevom su odlasku pristupili s velikim poštovanjem. Tabloid The Sun iskoristio je igru riječi u naslovu "ZLAT'S ALL", ističući kako "izbornik koji je mučio Englesku i srušio joj snove na Mundijalu napušta klupu", ostavljajući iza sebe "čudesno naslijeđe".

"Dalić odlazi kao najveći izbornik u povijesti ove nacije", piše The Independent koji navodi kako je njegov postotak pobjeda veći od polovice svih odigranih utakmica, čime je potvrdio status legende koja je malu zemlju pretvorila u nogometnu velesilu.

Slično piše i njemački sportski magazin Kicker, koji Dalića naziva "arhitektom hrvatskog čuda". U svojoj analizi ističu kako je uspio stvoriti pobjednički mentalitet i od reprezentacije napraviti "turnirsku momčad" koja je uvijek najopasnija kad je najteže.

I francuski sportski dnevnik L'Équipe stavio je naglasak na okolnosti Dalićeva odlaska. Pod naslovom "Okrutan kraj za Dalića i generaciju", Francuzi pišu kako je oproštaj imao gorak okus zbog sudačkih previda. Utakmica protiv Portugala, odlučena golom u sudačkoj nadoknadi, ostat će upamćena po poništenom pogotku Joška Gvardiola za izjednačenje.

Podsjetimo, Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetski Mediji
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