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Izrael pogodio džamiju u Gazi: Ogromna građevina nestala u sekundi!

Izrael pogodio džamiju u Gazi: Ogromna građevina nestala u sekundi!
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Foto: Screenshot/X

Riječ je o proizvodu koji nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu

28.7.2026.
23:05
danas.hr
Screenshot/X
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Izraelski zračni udar pogodio je džamiju u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze.

"Upravo prije nekoliko trenutaka izraelska je vojska granatirala džamiju u Deir al-Balahu. Dok izraelski doseljenici pale džamije na Zapadnoj obali, izraelska vojska bombardira i uništava džamije u Gazi", napisao je palestinski novinar iz inicijative Irbak.

"Oni su ujedinjeni u svom vjerskom ratu, dok smo mi podijeljeni i raspršeni u suočavanju s njime", dodao je.

Ranije je Al Jazeera izvijestila o pojačanim napadima IDF-a i izraelskih doseljenika u okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su napadnute dvije džamije.

DžamijaGaza
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