RAKETNI NAPAD /
Izrael pogodio džamiju u Gazi: Ogromna građevina nestala u sekundi!
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28.7.2026.
23:05
Screenshot/X
Izraelski zračni udar pogodio je džamiju u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze.
"Upravo prije nekoliko trenutaka izraelska je vojska granatirala džamiju u Deir al-Balahu. Dok izraelski doseljenici pale džamije na Zapadnoj obali, izraelska vojska bombardira i uništava džamije u Gazi", napisao je palestinski novinar iz inicijative Irbak.
"Oni su ujedinjeni u svom vjerskom ratu, dok smo mi podijeljeni i raspršeni u suočavanju s njime", dodao je.
Ranije je Al Jazeera izvijestila o pojačanim napadima IDF-a i izraelskih doseljenika u okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su napadnute dvije džamije.
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