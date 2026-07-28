Izrael pogodio džamiju u Gazi: Ogromna građevina nestala u sekundi!

Izraelski zračni udar pogodio je džamiju u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze.

"Upravo prije nekoliko trenutaka izraelska je vojska granatirala džamiju u Deir al-Balahu. Dok izraelski doseljenici pale džamije na Zapadnoj obali, izraelska vojska bombardira i uništava džamije u Gazi", napisao je palestinski novinar iz inicijative Irbak.

قبل قليل قصف الجيش الإسرائيلي مسجداً في دير البلح؛ فبينما يحرق المستوطنون الإسرائيليون المساجد في الضفة الغربية، يقصف الجيش الإسرائيلي المساجد ويدمرها في غزة.



هم متفاهمون في حربهم الدينية، ونحن متفرقون متشتتون في التصدي لها. pic.twitter.com/M6gNZYSnGm — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 28, 2026

"Oni su ujedinjeni u svom vjerskom ratu, dok smo mi podijeljeni i raspršeni u suočavanju s njime", dodao je.

Ranije je Al Jazeera izvijestila o pojačanim napadima IDF-a i izraelskih doseljenika u okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su napadnute dvije džamije.