De Bruyneova supruga ukrala show: Svi su gledali samo u nju, fotografije obilaze svijet

Kevin de Bruyne u nedjelju je primljen u belgijsku Kuću slavnih, a na ceremoniju u Silt u Middelkerkeu je stigao sa svojom suprugom Michèle, koja je 'ukrala show' svom suprugu i postala je glavna tema medija i društvenih mreža.

Nakon što je objavila fotografiju s ceremonije na svom Instagram profilu, obožavatelji su pohrlili s komplimentima. "Ljepotica", "Izgledaš nestvarno" i "Zapanjujuća si", samo su neki od komentara koji su preplavili njezinu objavu.