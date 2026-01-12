FREEMAIL
U FOKUSU /

De Bruyneova supruga ukrala show: Svi su gledali samo u nju, fotografije obilaze svijet
Foto: Stijn Audooren/imago Sportfotodienst/profimedia
Belgijska nogometna ikona Kevin De Bruyne proživio je večer za pamćenje nakon što je u nedjelju primljen u Kuću slavnih belgijskog nogometa. No, dok je veznjak bio u centru pažnje zbog svojih sportskih uspjeha, na crvenom tepihu sve poglede ukrala je njegova supruga Michèle, koja je svojim elegantnim izdanjem zasjenila prestižnu ceremoniju.
1 /17
Kevin de Bruyne u nedjelju je primljen u belgijsku Kuću slavnih, a na ceremoniju u Silt u Middelkerkeu je stigao sa svojom suprugom Michèle, koja je 'ukrala show' svom suprugu i postala je glavna tema medija i društvenih mreža.

Nakon što je objavila fotografiju s ceremonije na svom Instagram profilu, obožavatelji su pohrlili s komplimentima. "Ljepotica", "Izgledaš nestvarno" i "Zapanjujuća si", samo su neki od komentara koji su preplavili njezinu objavu.

 

12.1.2026.
19:27
M.G.
Stijn Audooren/imago Sportfotodienst/profimedia
Kevin De BruyneSuprugaKuća SlavnihCeremonija
De Bruyneova supruga ukrala show: Svi su gledali samo u nju, fotografije obilaze svijet