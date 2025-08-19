GENERACIJA Z /

Francuska hit-momčad: Nitko nikada nije izveo ovakvu ekipu na teren

Foto: Profimedia

Prosjek godina prve momčadi iznosio je samo 20,4

19.8.2025.
10:55
Sportski.net
Profimedia
Strasbourg je u nedjelju otvorio novu sezonu francuske Ligue 1 gostovanjem u Metzu. Strasbourg je slavio pogotkom Joaquina Panichellija u 86. minuti, ali ipak novinske stupce i društvene mreže pune jednom zanimljivom činjenicom.

Naime, u početnoj postavi protiv Metza najstariji igrač je imao 22 godine i prvi put ikad prva momčad jedne ekipe u ligama petice nije imala igrača koji je rođen prije 2000. godine. Svih 11 igrača Strasbourga u Metzu rođeno je u 21. stoljeću. Osjećate li se staro?

 

 

Prosjek godina prve momčadi iznosio je samo 20,4, a najstariji igrač u momčadi bio je upravo strijelac Panichelli koji je rođen 7. listopada 2002. godine. Strasbourg je prošle sezone završio na sedmom mjestu i plasirao se u playoff Konferencijske lige gdje ih čeka danski Brondby.

 

 

Strasbourg je inače u istom većinskom vlasništvu kao Chelsea i londonska momčad šalje puno svojih mladih igrača tamo na posudbu. Vodi ih Liam Rosenior i bili su prvi hit prošle sezone, a mogli bi iznenaditi mnoge i ove.

StrasbourgLigue 1
Francuska hit-momčad: Nitko nikada nije izveo ovakvu ekipu na teren