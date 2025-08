Osijek i Dinamo pružili su utakmicu za pamćenje, a obje ekipe imaju razloga za optimizam

Ljetna pauza nakon najluđe HNL sezone brzo se završila. Pratili smo ljetni prijelazni rok koji nije bio niti malo dosadan. Dva najveća hrvatska kluba doživjela su ozbiljne promjene. Nešto tiše bilo je u drugim klubovima, a prvim danom osmog mjeseca službeno je počela nova sezone hrvatskog nogometnog prvenstva. Možemo samo poželjeti da bude barem upola zanimljiva kao prošla.

Počelo je odlično. Subota je donije prvi derbi sezone. Na Opus Areni Osijek i Dinamo odigrali su jednu od najboljih utakmica HNL-a valjda u posljednjih pet godina, a vjerojatno i više. Tempo kakav smo običavali gledati na travnjacima Liga petica bio je prisutan u ljetnoj osječkoj večeri. Iako u prvom poluvremenu nismo imali golova, utakmica praktički nije imala praznog hoda. Sudac Erceg ponovno je pokazao da je najperspektivniji hrvatski sudac, a momčadi su letjele terenom.

Jasno je što Rožman želi i to djeluje obećavajuće

Dok je Dinamo izveo jednu potpuno novu ekipu (tek su Nevistić i Mišić bili u klubu i prošle sezone), Osijek se nije puno promijenio. Nije se promijenio što se tiče imena, ali jest što se tiče igre od prošle sezone. Rožman je već dao pokazati krajem prošle sezone da ima jasan plan igre i da bi u Osijeku to moglo proći.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Okomiti nogomet s brzim kontranapadima stvarao je probleme Dinamu i dvije velike prilike imao je Osijek, a kako Omerović nije pogodio u 31. minuti nikome nije jasno. Ono što može veseliti Osječane je odličan prvi nastup Vrbančića, a u paru s Babecom, mogli bi biti ponajbolji par veznih igrača u ligi.

Stojković i Kulenović poslali su jasnu poruku

I Dinamo je imao dvije velike prilike u prvom poluvremenu. Lisica je jednu čistu situaciju propustio, slično kao i Omerović na drugoj strani, a krajem poluvremena Beljo je pogodio gredu. Vidjelo se da Dinamu nedostaje uigranosti u veznom redu koji je gubio bitku s osječkim kolegama, ali to ne čudi s obzirom na potpuno novu ekipu. Ono što je moglo najviše veseliti navijače Dinama je okomitost i velika opasnost po stranama, pogotovo desnoj, gdje su Istrijana Valinčić i Lisica apsolutno oduševili.

Prisutnost Beljine figure u vrhu napada također je djelovala obećavajuće iako je dojam da je stasiti napadač malo izgorio u želji da zabije pogodak odmah na debiju.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

U drugom poluvremenu Dinamo je bio odličan. Posebice je to do izražaja došlo ubacivanjem prošlosezonskih heroja Stojkovića i Kulenovića koji su postigli pogotke i time poručili kako možda zaslužuju i više od ulaska s klupe. Ipak, najzaslužniji za njihove pogotke bili su već spomenuta pojačanja iz Istre, Lisica i Valinčić koji su kreirali pogotke.

Dinamo ima ono o čemu druge ekipe sanjaju

Dinamo ima razloga za optimizam, a ono što najviše potpiruje taj optimizam je nevjerojatna širina koju posjeduje. Niti jedan od njihovih konkurenata nema luksuz na klupi imati dva niti približno klasna igrača kao što su Kulenović i Stojković koji bi vjerojatno u svih 9 preostalih klubova imali zacementirano mjesto u prvih 11.

Osječani s druge strane nemaju razloga gristi se zbog ovog poraza. Pokazali su da kraj prošle sezone nije bio slučajan, da je Rožman pravi čovjek za ovaj posao i da će biti pravo čudo ne nađu li se u top 4 na kraju sezone i time se vrate tamo gdje pripadaju. Dovodili su smisleno i možda je prerano suditi nakon prve utakmice, ali takvom igrom, teško je zamisliti da će Osječani prosipati bodove kao prošle sezone, posebice na svome terenu.

