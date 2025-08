Dinamo dogovorio još jedno pojačanje, ovim kapitalcem uspješni prijelazni rok je završen

Dinamo u novom ruhu pobijedio je Osijek u subotu na Opus Areni, a čini se da će nekoliko dana nakon te pobjede stići i novo pojačanje, posljednje u ovom prijelaznom roku.

Naime, Germanijak doznaje da je sve dogovoreno s Mihom Zajcom i da će slovenski veznjak danas ili sutra proći liječnički pregled i službeno potpisati ugovor sa zagrebačkim klubom. Već dugo se Zajc spominje kao pojačanje pa je ta priča u jednom trenutku dobila negativan obrat, ali čini se da je sada sve riješeno.

Dinamov vezni red obiluje talentom

Zajc je dobio papire u Feneru i kao slobodan igrač će potpisati za Dinamo. Zajc je 39 puta nastupio za slovensku reprezentaciju, a u sredini terena može igrati i kao šestica i kao osmica i tako će dodatno proširiti konkurenciju u već napučenom veznom redu Dinama.

Teško je očekivati da će prve minute upisati već u petak protiv Vukovara jer dugo je bez natjecateljske utakmice, ali uskoro bi se mogao naći u kadru kao i Monsef Bakrar koji se očekuje na klupi već u petak.

