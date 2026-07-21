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ŠTETA /

Što je sada propustio Dinamo: Modri imali sjajnu priliku, ali su okljevali

Plavi su sve bliže pogotku

21.7.2026.
21:25
Sportski.net
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Dinamo u Thunu gubi 1-0 od 20. minute u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Hrvatski je prvak imao nekoliko prilika za izjednačenje uključujući i priliku iz 51. minute kada se Oršić našao u dobroj situaciji, ali je okljevao.

Nakon toga je lopta kružila oko šesnaesterca, a sve je završilo udarcem Josipa Mišića preko gola. Kako je sve to izgledalo pogledajte u videu na vrhu teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr. 

DinamoThunLiga Prvaka
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