SLAB START /

Štimac zahvaljujući penalu izbjegao poraz u debiju: Biblija ga spasio

Štimac zahvaljujući penalu izbjegao poraz u debiju: Biblija ga spasio
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Zrinjski Igora Štimca morao se zadovoljii remijem

7.8.2025.
22:41
HINA
Denis Kapetanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac nije započeo s uspjehom svoj mandat na klupi Zrinjskog, on je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige na svom terenu igrao 1-1 s momčadi islandskog Breidablika.

Breidablik je poveo golom Thomsena u 18. minuti iz 11-erca, a a izjednačio je Bilbija u 72. minuti, također iz kaznenog udarca.

 

Zrinjski nije ponudio uvjerljivu igru, a veći dio susreta protekao je u igri na sredini terena.  

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Islandu, gdje Breidablik domaće europske susrete igra na umjetnoj travi, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za mostarsku momčad.

Zrinjski je istog suparnika, Breidablik iz Kópavogura, izbacio iz europskih kvalifikacija i prije dvije sezone kada se prvi put u povijesti plasirao u Konferencijsku ligu. 

Boljeg iz ovoga dvomeča u doigravanju za Europsku ligu čeka pobjednik ogleda između nizozemskog Utrechta i švicarskog Servettea.  

Štimac je uoči susreta istaknuo kako Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara ima dobre izglede za ulazak u skupnu fazu natjecanja, naglasivši da vjeruje u kvalitetu svoje momčadi i povoljan ždrijeb.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića

Zrinjski MostarIgor štimac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAB START /
Štimac zahvaljujući penalu izbjegao poraz u debiju: Biblija ga spasio