Stigla presuda Liverpoolovom navijaču za rasističke uvrede: Evo što ga čeka

Otvaranje nove sezone Premier lige nije prošlo bez incidenata. Na utakmici između Liverpoola i Bournemoutha došlo je do rasističkog ispada s tribina, kada je jedan navijač Liverpoola vrijeđao napadača Bournemoutha, Antoinea Semenya.

Istraga i dalje traje

Policija je potvrdila da je 47-godišnji muškarac iz Liverpoola uhićen i potom pušten uz jamčevinu, uz određene mjere zabrane. Prema uvjetima jamčevine, zabranjeno mu je prisustvovanje bilo kojoj reguliranoj nogometnoj utakmici u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i približavanje bilo kojem stadionu na udaljenosti manjoj od 1,6 kilometara (jedne milje).

Incident se dogodio tijekom utakmice na Anfieldu, a sudac Anthony Taylor nakratko je prekinuo igru dok je navijač izbacivan s tribina. Semenyo je kasnije postigao dva pogotka u porazu svoje momčadi rezultatom 4:2.

Policija je navela kako je istraga i dalje u tijeku te da blisko surađuju s klubom u vezi ovog slučaja.

Ganski krilni napadač, koji je postigao oba pogotka za Bournemouth, oglasio se nakon utakmice putem društvenih mreža, istaknuvši da će mu ovaj događaj ostati duboko urezan u pamćenje.

'Ne zbog riječi jedne osobe, već zato što se cijela nogometna zajednica ujedinila i pružila mi podršku', poručio je Semenyo.

