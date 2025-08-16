INCIDENT /

Utakmica Liverpoola i Bournemoutha prekinuta je na nekoliko minuta, razlog je za osudu

Utakmica Liverpoola i Bournemoutha prekinuta je na nekoliko minuta, razlog je za osudu
Foto: Profimedia

Kapetan Bournemoutha Smith rekao je da je šokiran incidentom i da nešto treba poduzeti

16.8.2025.
8:44
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Antoine Semenyo umalo je bio junak Bournemoutha u prvom kolu Premier lige protiv Liverpoola na Anfieldu. Semenyo je pogocima u 64. i 76. minuti zabio za 2:2, ali Liverpool je ipak na kraju došao do 4:2 pobjede. 

Semenyo se u središtu pozornosti našao i u prvom poluvremenu. Naime, u 29. minuti utakmica je zaustavljena nakon nekoliko minuta nakon što je Semenyo s tribine doživio vrijeđanje na rasnoj osnovi. Anthony Taylor jer prema protokolu zaustavio utakmicu, razgovarao s oba trenera i kapetana i prijavio delegatima utakmice vrijeđanje.

Kapetan Smith osudio ponašanje navijača i čestitao Semenyu

Kapetan Bournemoutha Smith rekao je da je "šokiran" incidentom i da "nešto treba poduzeti". "Potpuno neprihvatljivo", rekao je za Sky Sports. "Pomalo sam u šoku što se to dogodilo u današnje vrijeme. Ne znam kako je Antoine nastavio igrati i postigao ove golove. Malo je potišten - nešto treba poduzeti. Klečanje nije imalo učinka. Podržavali smo ga i nadamo se da će biti dobro", rekao je Adam Smith.

Iz Liverpoola su se ispričali i osudili ponašanje svog navijača. Isto je učinila i liga, a policijska istraga je u tijeku. Vrijeđanje se nastavilo i na Semenyovim društvenim mrežama što je igrač komentirao na svome Instagramu rečenicom "Kada će prestati".

Utakmica Liverpoola i Bournemoutha prekinuta je na nekoliko minuta, razlog je za osudu
Foto: Screenshot/instagram

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji

LiverpoolBournemouthAnfieldRasizam
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INCIDENT /
Utakmica Liverpoola i Bournemoutha prekinuta je na nekoliko minuta, razlog je za osudu