Srbi će ovo gledati s nevjericom: Boysi se oglasili uoči utakmice s Vukovarom

Dinamo u petak u 2. kolu HNL-a igra prvu utakmicu nove sezone na svom Maksimiru. U Zagreb stiže novi prvoligaš Vukovar 1991, a uoči te utakmice oglasili su se Bad Blue Boysi s posebnom uputom za navijače.

Utakmica će se odigrati u istom tjednu kada je bila i obljenica vojno-redarstvene akcije Oluja. Tim povodom Bad Blue Boysi spremaju posebnu koreografiju.

Na svom Telegram kanalu Boysi su objavili upute za navijače:

"Na utakmici protiv Vukovara koja je na rasporedu sutra (21.00) prigodnom koreografijom obilježit ćemo 30 godina od VRO Oluja. Sve koji dolaze na sjevernu tribinu pozivamo da na svojim mjestima budu najkasnije sat vremena prije početka utakmice. Tijekom izvođenja koreografije ne dižite nikakve zastave (ukoliko ih nosite na utakmicu) i ne palite pirotehniku".

