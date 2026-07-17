Ništa od Dinama: Japanski reprezentativac predstavljen u novom klubu

Pisalo se ovog tjedna da će redove Dinama pojačati japanski reprezentativac Sota Nakamura, međutim Nakamura je predstavljen u novom klubu, Le Havreu.

Francuski prvoligaš službeno je predstavio Nakamuru kao novo pojačanje na svojim društvenim mrežama samo dan nakon što se hrvatskim internetskim medijima prolomila vijesti da bi Nakamura trebao doći u redove hrvatskog prvaka. Riječ je o igraču koji će u listopadu napuniti 24 godine.

Sous les projecteurs: Sota Nakamura. 💡



L’attaquant, jeune international japonais, débarque au HAC ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club Sota. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/ZmJPMmKmg6 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 17, 2026

Može pokriti oba krila, ali i igrati na pozicijama ofenzivnog veznjaka te centralnog napadača. Na Transfermarktu vrijedi 900 tisuća eura, a prošle je sezone u 24 nastupa za Sanfrecce Hiroshimu upisao pet pogodaka i dvije asistencije. Nakamura je prošle godine upisao dva nastupa za Japan i zabio pogodak, ali nije se našao na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo na kojem je Japan u šesnaestini finala ispao od Brazila.

Dinamo ostaje u potrazi za jednim ofenzivnim igračem, idealno, desnim krilom. Uskoro bi na Maksimir službeno trebao stići napadač Istre Smail Prevljak.