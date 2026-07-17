FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAYONARA /

Ništa od Dinama: Japanski reprezentativac predstavljen u novom klubu

Ništa od Dinama: Japanski reprezentativac predstavljen u novom klubu
×
Foto: Ken Asakura/AFLO/Profimedia

Francuski prvoligaš službeno je predstavio Nakamuru kao novo pojačanje

17.7.2026.
12:32
Sportski.net
Ken Asakura/AFLO/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pisalo se ovog tjedna da će redove Dinama pojačati japanski reprezentativac Sota Nakamura, međutim Nakamura je predstavljen u novom klubu, Le Havreu

Francuski prvoligaš službeno je predstavio Nakamuru kao novo pojačanje na svojim društvenim mrežama samo dan nakon što se hrvatskim internetskim medijima prolomila vijesti da bi Nakamura trebao doći u redove hrvatskog prvaka. Riječ je o igraču koji će u listopadu napuniti 24 godine.

 

 

Može pokriti oba krila, ali i igrati na pozicijama ofenzivnog veznjaka te centralnog napadača. Na Transfermarktu vrijedi 900 tisuća eura, a prošle je sezone u 24 nastupa za Sanfrecce Hiroshimu upisao pet pogodaka i dvije asistencije. Nakamura je prošle godine upisao dva nastupa za Japan i zabio pogodak, ali nije se našao na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo na kojem je Japan u šesnaestini finala ispao od Brazila.

Dinamo ostaje u potrazi za jednim ofenzivnim igračem, idealno, desnim krilom. Uskoro bi na Maksimir službeno trebao stići napadač Istre Smail Prevljak

DinamoLe HavreJapanska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike