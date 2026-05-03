TEŠKI DANI /

Klub koji je iznenadio Dinamo na Maksimiru tri utakmice udaljen od nevjerojatnog 'podviga'

Foto: PETR STOJANOVSKI/imago sportfotodienst/Profimedia

Tužan kraj za klub koji je prije samo tri sezone namučio Dinamo na Maksimiru i izborio remi (2-2) u prvoj utakmici

3.5.2026.
15:24
Sportski.net
Neobična situacija dolazi nam iz Sjeverne Makedonije. Tamošnji prvoligaš Škupi na korak je od nevjerojatnog “podviga”.

Naime, klub koji je prije tri godine bio prvak i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka protiv Dinama ispao je iz lige – i to sa samo jednim bodom. Momčad iz Skoplja ove je sezone odigrala 30 utakmica te upisala 29 poraza i jedan remi.

Do toga je došlo nakon što je Sjevernomakedonski nogometni savez uveo VAR tehnologiju. Budući da Škupijev stadion nije imao mogućnost podržati tu tehnologiju, klub je predao prvu domaću utakmicu.

Zbog velikih dugova klub je naknadno ostao bez cijele prve momčadi, pa od zimske pauze sve utakmice igra s juniorima.

Tužan kraj za klub koji je prije samo tri sezone namučio Dinamo na Maksimiru i izborio remi (2-2) u prvoj utakmici, prije nego što je u uzvratu izgubio 0-1.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
