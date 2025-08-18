Šimunić opet po svome: Rudeš smijenio trenera nakon prvog kola prvenstva

Stjepan Babić više nije trener Rudeša. Zagrebački klub izabrao je čudan tajming i smijenio šefa struke nakon prvog kola nove sezone u kojem je Rudeš remizirao 0:0 sa Sesvetama.

"Stjepan Babić više nije trener Rudeša. NK Rudeš i trener Stjepan Babić sporazumno su raskinuli ugovor o sportskoj-poslovnoj suradnji. Treneru zahvaljujemo na dosadašnjem angažmanu i želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavio je klub na svojim društvenim mrežama.

Babić je klub preuzeo u studenom prošle godine nakon što je smijenjen Samir Toplak te završio prvenstvo na devetom mjestu. Prije toga je uspješno vodio juniore Rudeša, te seniore Lučkog i Ravnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo teškom mukom slavio u velikom derbiju na Rujevici: 'Znali smo da nemaju što izgubiti'