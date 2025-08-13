Zvijezda napušta Barcelonu i u šokantnom transferu seli u Saudijsku Arabiju

Robert Lewandowski mogao bi napustiti Barcelonu ovog ljeta u šokantnom transferu, tvrdi španjolski medij El Nacional. 'Lewu' je navodno kontaktirao neimenovani klub iz Saudijske Arabije i nudi mu astronomski dvogodišnji ugovor vrijedan 100 milijuna eura.

Iako je nedavno napunio 37 godina, Poljak je i dalje jedan od najboljih napadača na svijetu te je prošle sezone postigao sjajna 42 pogotka u 52 nastupa u svim natjecanjima. Ugovorom je vezan do kraja sljedeće sezone, a još je početkom ljeta za Bild izjavio kako je njegova budućnost sigurno u katalonskom divu: "To nije problem za mene, ostajem i naredne sezone. Trenutno, moje misli su usmjerene samo ka Barceloni. Naša ekipa će biti čak i bolja iduće sezone. Osjećam se sjajno fizički. Moje tijelo je kao da imam 30 godina. Na kraju krajeva, radim ono što mi srce i glava kažu" - rekao je početkom lipnja.

🚨 Robert Lewandowski has opened the door to an exit from Barcelona after receiving an offer from Saudi Arabia worth €100M.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/TwQqWv2wuY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2025

Ipak, njegova budućnost u Kataloniji sada nije više toliko sigurna. Saudijci mu, osim nevjerojatno bogatog ugovora, nude i određene benefite kao i njegovog obitelji. Čak je i sportski direktor Barcelone, Deco, rekao kako im Lewa mora što prije predstaviti svoju odluku kako bi mogli reagirati na tržištu bude li potrebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se zapravo događa u HNS-u: Iza svega stoji bitka za Zagrebački savez