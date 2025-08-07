SVIJETLA TOČKA /

Rijeka se oglasila nakon bolnog poraza, za nekog su ipak imali riječi hvale

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Rijeka je na društvenim mrežama objavila fotografiju koreografije koju je Armada razvila u 30. minuti

7.8.2025.
14:53
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Rijeka je doživjela pravu sramotu u srijedu navečer i izgubila na svome terenu od irskog Shelbournea. Za razliku od igrača na terenu, navijači su na čelu s Armadom bili na visini zadatka.

Tako da ne čudi što je prva objava Rijeke dan nakon poraza posvećena upravo njima. Rijeka je na društvenim mrežama objavila fotografiju koreografije koju je Armada razvila u 30. minuti u čast 30. obljetnice VRO Oluje uz opis: "Jedina svijetla točka sinoć bili ste vi. Hvala vam"

 

 

Rijeka će pokušati doći do preokreta u Dublinu u utorak. Za to će biti ojačani za Tonija Fruka kojem je istekla suspenzija zbog crvenog kartona protiv Ludogoreca.

Hnk RijekaShelbourneArmada
