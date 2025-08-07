Rijeka se oglasila nakon bolnog poraza, za nekog su ipak imali riječi hvale

Rijeka je doživjela pravu sramotu u srijedu navečer i izgubila na svome terenu od irskog Shelbournea. Za razliku od igrača na terenu, navijači su na čelu s Armadom bili na visini zadatka.

Tako da ne čudi što je prva objava Rijeke dan nakon poraza posvećena upravo njima. Rijeka je na društvenim mrežama objavila fotografiju koreografije koju je Armada razvila u 30. minuti u čast 30. obljetnice VRO Oluje uz opis: "Jedina svijetla točka sinoć bili ste vi. Hvala vam"

Jedina svijetla točka sinoć bili ste vi. Hvala vam 💙🤍 pic.twitter.com/NjhdvUdE1l — NK Rijeka (@NKRijeka) August 7, 2025

Rijeka će pokušati doći do preokreta u Dublinu u utorak. Za to će biti ojačani za Tonija Fruka kojem je istekla suspenzija zbog crvenog kartona protiv Ludogoreca.

