Riječani slave uoči uzvrata sa Shelbourneom, UEFA se smilovala

Rijeka je u srijedu navečer izgubila od Shelbournea na svome terenu s 2:1 i sada ima jako težak zadatak pred uzvrat u Dublinu. Protiv Iraca Rijeka nije mogla računati na Tonija Fruka i Gabrijela Rukavinu koji su dobili crvene kartone u uzvratnoj utakmici s Ludogorecom.

Rijeka je sada doznala kazne za dvojicu igrača i to su objavili na svojim stranicama. Rukavina je zbog pogibeljnog starta kažnjen s dvije utakmice i neće ga biti u Dublinu, ali dobra je vijest da je Fruk kažnjen s jednom utakmicom i Đalović će moći računati na svog najboljeg igrača u utorak u Irskoj.

Rijeka je kažnjena i novčano sa 7 i pol tisuća eura.

