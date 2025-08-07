IZREČENE KAZNE /

Riječani slave uoči uzvrata sa Shelbourneom, UEFA se smilovala

Riječani slave uoči uzvrata sa Shelbourneom, UEFA se smilovala
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Rijeka je sada doznala kazne za dvojicu igrača i to su objavili na svojim stranicama

7.8.2025.
13:10
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Rijeka je u srijedu navečer izgubila od Shelbournea na svome terenu s 2:1 i sada ima jako težak zadatak pred uzvrat u Dublinu. Protiv Iraca Rijeka nije mogla računati na Tonija Fruka i Gabrijela Rukavinu koji su dobili crvene kartone u uzvratnoj utakmici s Ludogorecom.

Rijeka je sada doznala kazne za dvojicu igrača i to su objavili na svojim stranicama. Rukavina je zbog pogibeljnog starta kažnjen s dvije utakmice i neće ga biti u Dublinu, ali dobra je vijest da je Fruk kažnjen s jednom utakmicom i Đalović će moći računati na svog najboljeg igrača u utorak u Irskoj. 

Rijeka je kažnjena i novčano sa 7 i pol tisuća eura.

Hnk RijekaToni FrukGabriel Rukavina
