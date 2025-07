Riječki sportski savez se oglasio nakon ismijane nagrade HNK Rijeci: 'Mi nismo Zagreb ili Split'

Prije dva dana obznanjeno je kako je HNK Rijeka, osvajač dvostruke krune, od Grada je za svoju povijesnu sezonu dobio nagradu od 3.500 eura.

Rijeka je taj simboličan iznos vratila Gradu, a sada se oglasila i druga strana i pojasnila svoju odluku, prenosi Novi list.

"Riječki sportski savez u 2025. godini dobio je iz Proračuna Grada Rijeke ukupno 3.064.830,00 eura za financiranje riječkih sportaša, klubova i čak 211 sportskih programa (sufinanciranje rada 93 kluba iz 52 grane sporta, plaće 50 trenera, sportska rekreacija, Parasportski savez, školski sport, akademski sport, zdravstvenu ambulantu sve sportske manifestacije u Rijeci) koji se provode kroz sustav javnih potreba u sportu Grada Rijeke. Time osiguravamo stabilnu i kontinuiranu podršku razvoju riječkog sporta na svim razinama, od najmlađih do vrhunskih sportaša.

U okviru tog proračuna, na poziciji Nagrađivanje sportaša za postignute uspjehe na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, za 2025. godinu predviđeno je 51.500 eura, što je usvojeno jednoglasno na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 27. veljače 2025. godine.

U skladu s važećim Pravilnikom o nagradama za postignute uspjehe na nacionalnim natjecanjima, Hrvatski nogometni klub Rijeka je za osvojeni naslov državnog prvaka, te dodatno i nacionalni Kup u istoj godini, ostvario pravo na nagradu u iznosu od 9.048,00 eura što je 1/5 ukupnog proračuna predviđeno za nagrade. Ovaj iznos rezultat je jasno definiranih kriterija koje Savez primjenjuje ravnopravno na sve sportove i sve klubove. U ovoj godini 19 državnih prvaka iz 8 grana sporta je u raspodjeli nagrada, što potvrđuje širinu i raznolikost uspjeha riječkog sporta.

Važno je naglasiti kako Riječki sportski savez nema na raspolaganju dodatna sredstva potpore kakva, primjerice, postoje u Zagrebu (5 mil €) i Splitu (2 mil €), gdje Gradovi izravno iz proračuna financijski prepoznaju klubove od posebnog interesa. U Rijeci takva sredstva nisu planirana, već Riječki sportski savez kroz transparentan sustav i jasne pravilnike vodi brigu o prepoznavanju i nagrađivanju svih sportskih uspjeha sa sredstvima koje ima na raspolaganju.

Ovakav sustavni pristup omogućuje nam da sport u Rijeci ostane pravedan, održiv i usmjeren prema izvrsnosti.

Izrazito nam je žao što ne raspolažemo s više sredstava kako bismo primjerenije nagradili ovako izniman uspjeh kakav je ostvario HNK Rijeka. Istovremeno, raduje nas što je i Grad Rijeka prepoznao potrebu za budućim dodatnim ulaganjima u nagrađivanje vrhunskih sportskih rezultata i sporta općenito, kako bi se najbolji sportaši i klubovi adekvatno vrednovali i poticali”, navodi Riječki sportski savez.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka čeka Ludogorec, navijači otkrili ogroman transparent, a Đalović poručio: 'Igrači su napaljeni'