Hrvati protiv Bugara: Rezultati su šareni, a Rijeka traži osvetu nakon 20 godina

Ždrijeb drugog pretkola Lige prvaka spojio je Rijeku i Ludogorec i tako po jedanaesti put u europskim natjecanjima upario hrvatski i bugarski klub od hrvatske samostalnosti.

Prvi je čast igranja s Bugarima imao Hajduk koji je u jesen 1999. igrao s Levskim u sklopu prve runde Kupa UEFA-e. Bili su na Poljudu odigrali 0:0, a u Sofiji su stradali 3:0 i oprostili se od Europe.

U sklopu Intertoto kupa, Slaven Belupo je u trećoj rundi 2002. godine igrao s Marekom iz Dupnice i upisao dvije uvjerljive pobjede od 3:0 i 3:1.

2005. godine Rijeka je u drugom kolu kvalifikacija za Kup UEFA igrala s Litexom iz Lovecha. U Bugarskoj su Riječani poraženi s 1:0. Na Kantridi su uspjeli slaviti s 2:1 pogocima Petra Krpana i Krune Rendulića, ali su Bugari prošli na gol u gostima.

Vida u osmoj minuti nadoknade spasio Dinamo

Sedam godina čekali smo na novi susret Hrvata i Bugara. Prvi puta smo se upoznali s Ludogorecom iz Razgrada koji je bio na pragu izbacivanja Dinama u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon 1:1 u Razgradu, Bugari su vodili 2:1 do 60. minute kada je Ante Rukavina po drugi put izjednačio rezultat. Bugari su i tada imali prednost zbog golova u gostima, ali je Domagoj Vida u osmoj minuti sudačke nadoknade zabio za prolaz Dinama.

Dinamo je i sezonu kasnije igrao s Ludogorecom, ovoga puta u grupnoj fazi Europske lige. U oba susreta bili su bolji Bugari s 3:0 doma i 2:1 u Zagrebu.

Hajduk izbacivao Bugare dvije godine zaredom

2017. godine Hajduk je ždrijeb spojio s Levskim 18 godina nakon prvog susreta i ovoga puta Bili su bili uspješni. 1:0 u Dugopolju i 2:1 u Sofiji za prolazak u treće pretkolo Europske lige.

Sezonu kasnije Hajduk je opet igrao s klubom iz Sofije, ali ovaj puta sa Slavijom i ponovno upisao dvije pobjede te uvelike poboljšao hrvatski skor s Bugarima.

Osijek nije imao sreće

Osijek je imao priliku dva puta igrati s CSKA iz Sofije. Oba puta se u sljedeću rundu kvalifikacija plasirao CSKA. 2019. u Europskoj ligi prošli su nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a 2021. s ukupnih su 5:3 izbacili Slavonce u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Dinamo je treći put spojen s Ludogorecom 2022. u trećem pretkolu Lige prvaka i tada su upisali dvije pobjede. U Razgradu je bilo 2:1 za Modre, a u Zagrebu su Bugari pometeni s 4:2.

Nakon 20 utakmica s bugarskim klubovima, rezultat je na našoj strani. 10 pobjeda upisali su Hrvati, 6 Bugari, a četiri su utakmice završile neriješeno.

Vidjet ćemo hoće li netko preuzeti prednost nakon utakmica Rijeke i Ludogoreca. Rijeka je prije točno 20 godina ispala od Litexa, a nadamo se da će ove sezone imati više sreće.

