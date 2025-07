Hajduk objavio fotografiju Livaje na putu za Baku, a navijači oduševljeni: 'Nema vozačku'

Momčad Hajduka sletjela je u Baku, glavni grad Azerbajdžana gdje ih u srijedu navečer očekuje prva utakmica drugog pretkola Konferencijske lige protiv Zire.

Hajduk je na društvenim mrežama objavio fotografije iza aviona i po slijetanju, a posebno je upečatljiva fotografija Livaje u kokpitu s pilotom i kopilotom koja je oduševila navijače. "Ćaća nema vozačku, ali u slobodno vrijeme vozi avion", "Ćaća naš pilot...sretno i nadam se kad se vratite da će vas u Splitu dočekati koje pojačanje", "Ćaća vozi avion, a nije ni položio za auto, doktor života" "Ćaća opet čuva djecu, vozi avion, nosi Hajduk. Sve čovjek može", samo su neki od komentara.

Utakmica Zire i Hajduka na rasporedu je u srijedu u 17:30 sati, a gledati se može na Hajduk Digital TV-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka čeka Ludogorec, navijači otkrili ogroman transparent, a Đalović poručio: 'Igrači su napaljeni'