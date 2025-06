Real traži novog Modrića! Otvorio kamp pokraj Zadra: Evo koliko su roditelji plaćali za svoje dijete

Slavni Real Madrid otvorio je ljetni kamp u mjestu Crno pokraj Zadra. Kamp će se održati na terenu HNK Dalmatinca od 30. lipnja do 4. srpnja, a namijenjen je za igrače od šest do 17 godina. S djecom će raditi treneri iz omladinske škole Kraljevskog kluba, a svoje su potomke upisali roditelji iz svih krajeva Hrvatske. Nema sumnje kako se Real na okolicu Zadra odlučio zbog Luke Modrića koji je iz ovog siromašnog kraja stigao do pozicije jednog od najvećih igrača u povijesti jednog od najvećih klubova na svijetu. U klubu koji je najtrofejniji po pitanju onih najvažnijih trofeja, upravo je Luka igrač s najviše osvojenih trofeja. U klubu u kojem su igrali Ronaldo R9, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano i cijeli niz fantastičnih igrača upravo je naš Modrić osvojio najviše trofeja, a u nadi da će baš njihov sin ili sinovi krenuti stopama Luke Modrića, roditelji su za pet dana kampa platili 250 eura po djetetu. Svota se ne čini velikom ako je u pitanju jedno dijete, no ako su u pitanju dva, tri ili pak četiri brata, situacija se drastično mijenja. Pogledajte u galeriji koliko se ljudi okupilo i kako je to sve skupa izgledalo prvog dana kampa.