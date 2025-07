Rakitić nakon kraja karijere: 'Igranje za Hrvatsku je poseban osjećaj, a on mi je poput oca'

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, koji je u ponedjeljak završio igračku karijeru u dobi od 37 godina, rekao je u intervjuu da bi "volio da je mogao igrati još deset ili petnaest sezona", ali je došao trenutak da otpočne novu etapu u nogometu.

"Sretan sam, zadovoljan i ponosan zbog svega što sam proživio te sam jako zahvalan. Pun želje ću se suočiti sa svime što sada slijedi, u jednoj novoj etapi", izjavio je Rakitić u intervjuu objavljenom na internetskoj stranici španjolskog kluba Seville, a koji je dao medijima tog kluba kao bivši kapetan.

Rakitić je prošle sezone igrao za Hajduk, a sada će raditi u splitskom klubu kao pomoćnik sportskog direktora Gorana Vučevića.

"Nadam se da će me se u budućnosti pamtiti s velikom radošću, kada se budu gledali trenuci mojih golova i asistencija, ili kada se za nekoliko godina prikaže dres s mojim imenom", rekao je vezni igrač.

'Moći igrati to finale u Rusiji...'

"Djeca su najvažnija i nadam se da ću biti tu za nove generacije. Bio sam dijete koje je jako voljelo nogomet", dodao je.

Rakitić je sa Sevillom osvojio Europsku ligu 2014. i 2023. godine, a s Barcelonom je podigao pehar Lige prvaka 2015. Bio je dokapetan i važan igrač Hrvatske koja je na Svjetskom prvenstvu 2018. osvojila srebrnu medalju.

"Moći igrati to finale u Rusiji, što reći...Bilo je jako lijepo, s puno emocija", odgovorio je upitan o Hrvatskoj za koju je nastupio 106 puta tijekom gotovo 14 godina.

Foto: Profimedia

"Uživao sam u tim posebnim trenucima, premda nije sve počelo jednostavno jer sam se morao odlučiti za igranje između Švicarske i Hrvatske", podsjetio je nogometaš rođen u hrvatskoj obitelji u Švicarskoj.

"Nisam znao što napraviti te sam se vodio srcem", naglasio je. Objasnio je da je igranje za reprezentaciju "posebno" i drugačije od igranja za klubove. Ispričao je da je tadašnji izbornik Slaven Bilić gotovo svaki vikend dolazio u Švicarsku posjetiti ga i razgovarati s njim.

'Hrvatski dres je poseban'

"I danas imam odnos s njim, nešto poput oca i sina, viđam ga često u Splitu, a to su trenuci koji ostaju zauvijek", rekao je.

Istaknuo je da je igrajući za Hrvatsku "uvijek davao sve od sebe" te da je ponosan na svoje nastupe.

"Hrvatski dres, osim što je najljepši od svih reprezentativnih dresova, je poseban. Presretan sam što sam ga nosio i što su me ljudi mogli vidjeti u njemu", izjavio je.

Oči svijeta bile su usmjerene u Hrvatsku koja je prije sedam godina ušla u finale Svjetskog prvenstva u kojem je izgubila sa 2-4 od Francuske.

"U tom finalu nismo uspjeli osvojiti najvažniji pehar, ali smo osvojili srca čitavog svijeta, a to je velika pobjeda. Ponosan sam na nju i zauvijek ću ju nositi u sebi", izjavio je Rakitić.

Objasnio je da mu 2020., kada se iz Barcelone vratio u Sevillu, nije bilo lako prestati igrati za Hrvatsku.

"Tada je naprosto došao trenutak da se maknem u stranu. Rekao sam treneru da je stigao trenutak da prepustim mjesto mlađima, a da se ja malo više posvetim privatnom životu, svojoj supruzi i kćerima, da budem više doma, te da se tijekom tog vremena više mogu posvetiti svom klubu", rekao je.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Dodao je da ga je razdoblje Covida, kada je bilo odgođeno Europsko prvenstvo, dodatno potaknulo na tu odluku.

"Rekao sam sebi da je trenutak, jer ću u protivnom to odgađati iz godine u godinu. Od tog trenutka sam postao najveći navijač Hrvatske, što sam i danas", napomenuo je.

Rekao je da je i dalje spreman pomagati reprezentaciji "u čemu god ga bude trebala".

Rakitić je s 323 nastupa za Sevillu stranac s najviše utakmica odigranih za taj anadaluški klub. Bio je prvi strani igrač s kapetanskom vrpcom oko ruke nakon Diega Maradone godine 1993. U Sevilli je upoznao suprugu Raquel Mauri za koju je rekao da mu je najvažnija osoba u životu.

Za Barcelonu je upisao 310 nastupa te je peti stranac po broju utakmica za katalonskog diva gdje je uz Lionela Messija osvojio četiri naslova prvaka Španjolske.

'Obitelj uživa u Hrvatskoj'

Nakon kratkog razdoblja u saudijskom Al-Shababu, Rakitić je prije godinu dana došao u Hajduk. Rekao je da je u oba kluba stekao prijatelje za čitav život te da je odluka o dolasku ondje bila ispravna.

"Za mene je bilo posebno što sam mogao dovesti obitelj u Hrvatsku. Raquel mi sada govori da je jako lijepo u Hrvatskoj, gledam kćeri kako govore hrvatski i uživaju. Ispalo je bolje nego sam mogao sanjati", rekao je.

Izjavio je da u Hrvatskoj vodi kćeri u školu i na njihove aktivnosti te da uživa u tome. U ponedjeljak, kada je objavio da završava igračku karijeru, "cijeli dan je primao poruke".

"Punio sam mobitel da mi se zbog toga ne isprazni baterija, a to je najljepša stvar koju možete dobiti", zaključio je.

Poručio je da je "zahvalan nogometu" na svemu što mu je dao na profesionalnoj i privatnoj razini.

