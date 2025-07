Partizan predstavio nove dresove, a gostujući privukao pažnju, na što vas podsjeća?

Beogradski Partizan predstavio je dresove za novu sezonu, a najviše je pažnje privukao gostujući dres koji je u crveno-plavoj boji na pruge što podsjeća na Barcelonu, ali nama je prva asocijacija Hajduk.

"Crno-bijeli je dominantan i njega ćemo koristiti za utakmice na domaćem terenu. Rezervni dres podsjeća i na Barcelonin zbog boja i Partizan će ga koristiti na gostujućim terenima, kad ne bude moglo uskladiti se s domaćinima. Treći dres je replika dresova Dragana Mancea i Momčila Moce Vukotića, crpio je dizajn iz prošlosti i slavnih razdoblja Partizana. Ugovor je potpisan na tri godine, a moram reći da je ukupan iznos ugovora sedmocifren”, istaknula je potpredsjednica kluba zadužena za poslovnu politiku Milka Forcan.

🖤🤍 U našem Hramu fudbala su predstavljene tri garniture dresova koje su nastale kao plod zajedničke saradnje dizajnerskih timova Partizana i kompanije Kappa.



🗣️ „Crno-beli je dominantan i njega ćemo koristiti za mečeve na domaćem terenu. Rezervni dres podseća i na Barselonin… pic.twitter.com/6yvjup6Sd5 — FK Partizan (@FKPartizanBG) July 8, 2025

Treći dres je prilično lijep i navijači su oduševljeni ponajprije jer podsjeća na klupsku legendu Dragana Mancea, ali zadovoljni su i gostujućom crveno-plavom varijantom jer ju je Partizan nosio i 2003./2004. kada su igrali Ligu prvaka. Tada je također dresove dizajnirala talijanska Kappa koju Partizan sad vraća kao svojeg sponzora.

FK Partizan kits for the new season.



Kappa 👌 pic.twitter.com/erpRIT0mP1 — Serbian Football (@SerbianFooty) July 8, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Kada će Hajduk moći igrati na Poljudu? Bilić poručio: 'Grad nas je odmah nazvao'