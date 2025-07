Insajder potvrdio Ivušićev dolazak: Evo koliko će Hajduk platiti Vatrenog vratara

Ono o čemu se već neko vrijeme piše, sada je gotovo pa potvrđeno. Ivica Ivušić trebao bi vrlo skoro potpisati s Hajdukom, ako je za vjerovati talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu. Talijan je potvrdio kako je ciparski Pafos primio ponudu Hajduka u iznosu od 500 tisuća eura te kako je hrvatski vratar sve dogovorio s Bijelima.

Tako ostaje samo da se klubovi dogovore, odnosno da Pafos prihvati ponudu Hajduka. Ivušić ima još godinu dana ugovora s ciparskim prvakom, ali on je puno skloniji dolasku u Split nego odrađivanju ugovora do kraja. Vratar hrvatske nogometne reprezentacije trebao bi staviti potpis na četverogodišnji ugovor te bi vjerojatno odmah postao prvi vratar splitske momčadi.

