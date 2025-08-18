Princ koji već želi biti kralj: Lamine Yamal 'krade' poteze LeBrona Jamesa

Ovo bi trebala biti prva prava sezona u kojoj će nam Lamine Yamal pokazati koliko im realnosti u tome da je odlučan ispisati nogometnu povijest.

Nakon što je oborio sve rekorde u preranoj zrelosti u svojim debijima za prvu momčad pod Xavijem u prve dvije sezone, i nakon što je prošle sezone diplomirao kao ključni dio Hansi Flickovog uspjeha Barce, sada želi puno više.

Lamine Yamal je, nakon što je postao punoljetan, pokazao veliku osobnost ne ustručavajući se nositi teret Barcine desetke i bio je spreman biti taj koji će povući kola momčadi u ovoj novoj sezoni, kao što je pokazao na prvoj utakmici lige u Palma de Mallorci. U odsutnosti ozlijeđenog Roberta Lewandowskog, na Son Moixu, Lamine je pokazao da želi biti vođa momčadi. Prvo je asistirao Raphinhi da Brazilac otvori rezultat, zatim je sudjelovao u kontroverznoj akciji koja je završila golom Ferrana Torresa i, na kraju, odlučio je zapečatiti utakmicu odgovarajući na prethodni spor sa Salasom.

U Messijevom stilu

Napravio je to u Messijevom stilu, riješivši se trojice, probijajući se s desne strane prema rubu kaznenog prostora i plasirajući loptu u gornji kut.

Još jednom, kao što je to učinio u predsezoni u Seulu, Lamine se pretvarao da stavlja krunu nakon što je postigao pobjedu od 3-0 nad Mallorcom, baš kao što to radi LeBron James, igrač LA Lakersa. Za Amerikanca njegova proslava simbolizira njegov samoproglašeni nadimak "Kralj James" i njegovu dominaciju na košarkaškom terenu, isti cilj koji je Lamine postavio sebi da postane kralj nogometa.

Foto: Ariana Ruiz

S odbrojavanjem do Ballon d'Or-a koji je sada u tijeku - dodjela nagrada održat će se 22. rujna u kazalištu Chatelet u Parizu - Lamine ne želi propustiti nijednu priliku da zablista.

Barca ima neprocjenjivo blago u Lamineu, kojeg su ovog ljeta vezali do 2031. godine, svjesni da ga je PSG već pokušao potpisati prošlog ljeta nudeći iznos od 250 milijuna, čime je premašen limit od 220 milijuna koje je francuski klub platio za Neymara, Lamineovog idola, ljeta 2017., kada je ovaj iz Rocafonde bio samo desetogodišnji dječak. Nakn što su tog dječaka mnoge nogometne legende okarakterizirale kao princa, taj isti princ želi kraljevu krunu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski košarkaši nastavljaju suvereno vladati pretkvalifikacijama za SP: 'Čestitke na ozbiljnosti'