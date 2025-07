Varteksovim nastupima u Europi smo se ponosili, može li Varaždin nastaviti tradiciju?

NK Varaždin danas očekuje prva europska utakmica nakon 14 godina. Iako se prema potpisniku ovih redova svi europski uspjesi prije toga trebaju pisati navijačkom NK Varteksu koji će se ove sezone natjecati u trećem rangu, pravni nasljednik slavnog Varteksa je ipak NK Varaždin koji danas dočekuje Santa Claru.

Kada bi gledali samo NK Varaždin pod tim imenom, jedina europska sezona bila bi 2011./12. kada je Varaždin s lakoćom izbacio andorski Lusitanos u prvom pretkolu Europske lige pa zatim i moldavski Iskra-Stal u drugom da bi izborili treće pretkolo protiv Dinama iz Bukurešta. Varaždinci su u Bukureštu izborili 2:2 golovima Marija Šačera i Davora Vugrinca nakon što su gubili 2:0.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Mumlek u 117. minuti srušio Heerenveen

Ipak, u uzvratu u Varaždinu, Rumunji su slavili 2:1 i izbacili Varaždince. Prije te sezone, Varteks je bio ponos Hrvatske u europskim natjecanjima. Prvi zapaženiji uspjeh bilo je četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u posljednjoj sezoni tog natjecanja 1998. Tada su Varaždinci savladali Rudar iz Velenja u prvom krugu pa zatim i Heerenveen u osmini finala.

Nizozemci su slavili na domaćem terenu s 2:1, u 18. minuti su poveli i u Varaždinu, ali uslijedio je preokret Varteksa. Miljenko Mumlek zabio je u 65., a onda i Faik Kamberović u 80. za produžetke. U produžecima je Kamberović ponovno strijelac. Njegov pogodak je anulirao Jan de Visser u 114., a u 117. je Mumlek u trans bacio Barokni grad i poslao Varteks na megdan Mallorci u četvrtfinalu. Nakon 0:0 u Varaždinu, Španjolci su pobijedili 3:1 na svome terenu i završili varaždinske snove.

Dan kada je pala velika Villa usred Birminghama

Najslavniju utakmicu u svojoj povijesti Varteks je odigrao 2001. godine. Tada su nakon rutinskog prolaska Vaduza u pretkolu Kupa UEFA, u prvom kolu išli na Aston Villu. Varaždin je došao u goste velikanu iz Birminghama za koji su nastupali Peter Schmeichel, Olof Mellberg, Mustapha Hadji, Juan Pablo Angel, Darius Vassel, David Ginola i mladi Gareth Barry, ali nisu mogli protiv Saše Bjelanovića, Veldina Karića, Miljenka Mumleka i ekipe.

3:2 su Varaždinci slavili na Villa parku i to vodstvo držali doma sve do sudačke nadoknade kada je Hadji zabio tek počasni pogodak jer su Varaždinci prošli zbog više golova u gostima.

Dalje od toga ipak nije išlo. Varaždinci su na svome terenu svladali Brondby s 3:1, ali su u Danskoj stradali s teških 5:0. 24 godine nakon te sezone, Varaždinci će dočekati Santa Claru, klub iz središta Atlantskog oceana, s otoka Azori koji su pod portugalskom jurisdikcijom.

Sada pod imenom Varaždin, klub iz Baroknog grada traži nove europske uspjehe. Na klupi sjedi čovjek koji je iz prve ruke svjedočio najvećim uspjesima varaždinskog nogometa i skupio najviše europskih nastupa, Nikola Šafarić.

Godine odličnog rada dovele su do četvrtog mjesta u HNL-u i prilike za novo dokazivanje na europskoj sceni, 14 godina nakon posljednjeg i 24 nakon onog najslavnijeg.

