Legenda Hajduka zadovoljna remijem u Bakuu: 'Razlika nogometa Garcije i Gattusa je ogromna'

Hajduk je svoju europsku sezone počeo protiv Zire u Azerbejdžanu i došao do 1:1 rezultata uoči uzvrata na Poljudu. Nakon slabog prvog poluvremena, Hajduk je u drugom bio puno bolja ekipa i zasluženo došao do izjednačenja, a nije bio niti daleko od pobjede.



Nakon utakmice svoj komentar je Net.hr-u dao Zoran Vulić, legendarni igrač i trener Bilih koji je bio zadovoljan onime što je Hajduk ponudio u prvoj utakmici ove sezone.

"U ovom trenutku najvažnije je bilo ne izgubiti. Mislim da je prvo poluvrijeme bilo puno lošije nego drugo. Drago mi je da je mali Skoko odigrao jednu dobru utakmicu i Skelin uz Hrgovića, za mene prvo poluvrijeme možda i najbolji igrači na terenu. Drugo poluvrijeme ulaskom Pajazitija, Hajduk je bio puno opasniji, puno okomitiji, puno brži. Mislim da je nakon obrane Ivušića Hajduk uzeo sve u svoje noge i bio bolji, iako to mora biti puno bolje. Mislim da je u ovom trenutku jako dobar rezultat za Hajduk i za sedam dana mora ovo što je očigledno, da je Hajduk favorit, mora pretvoriti u pobjedu", rekao je Vulić pa istaknuo glavne razlike Gattusa i Garcije.

'Hajduk je izašao hrabro s mladom momčadi'

"To je velika razlika. Ovdje se radi o puno pasova. U nekim situacijama mi se ne sviđa, ide puno prema nazad gdje bi mogli igrati direktnije, okomitije prema protivničkom golu, ali to je taktika trenera i to trebamo respektirati dok rezultat daje pozitivu. Normalno da je da je to dobro. Mislim da je velika razlika općenito kada pričate o španjolskom treneru ili urugvajskom i talijanskom. To su dva različita stila. To se ne može uspoređivati", rekao je Vulić i istaknuo tko ga je posebno oduševio.

"Za mene je Skelin odličan, za mene je veliki potencijal Hajduka. Neću reći da je otkriće jer sam ga imao u reprezentaciji i mislim da ti mladi momci Hajduka su odigrali odličnu utakmicu. Skelin, Hrgović, Skoko. Napravio je jednu grešku Sigur, ali mislim da ono što je pozitivno, da je Hajduk izašao hrabro s mladom momčadi u ovoj prvoj europskoj utakmici. Mislim da je to ono najpozitivnije što se dogodilo večeras", rekla je legenda Hajduka pa dala svoju prognozu uzvratne utakmice na Poljudu.

"Ne možete protiv nikoga reći da je pobjeda sigurna. Hajduk je velik favorit, ali to treba u 90 minuta na Poljudu pokazati. Hajduk se još uigrava s novom mladom ekipom, ali ja sam siguran da može doći do pobjede i prolaska u sljedeće kolo", zaključio je Zoran Vulić.

