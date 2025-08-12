Portal irske nacionalne televizije napravio gaf koji će odjeknuti u Hrvatskoj

Irski prvak Shelbourne danas ima povijesnu priliku osigurati prvi puta grupnu (ili ligašku) fazu nekog europskog natjecanja u 130-godišnjoj povijesti kluba.

Za to trebaju danas obraniti prednost protiv hrvatskog prvaka Rijeke od 2:1 koliko su slavili na Rujevici. Čak i ako ne uspiju, imat će novu priliku u playoffu Konferencijske lige protiv pobjednika susreta Vikingur-Linfield (Vikingur slavio 2:1 na domaćem terenu). Posljednji put su takvu priliku imali također zahvaljujući hrvatskom predstavniku. 2004. su izbacili Hajduk u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka.

Prisjetili se najveće pobjede Shelbournea, ali s krivim klubom

U trećoj su rundi ispali od Deportiva iz La Coruñe da bi ih potom i Lille izbacio u prvoj rundi Kupa UEFA. Toga se prisjetio i irski protal RTE (inače irska nacionalna radiotelevizija), ali su uspjeli zamijeniti Hajduk s Dinamom.

"Više od 20 godina nakon njihove slavne pobjede protiv Dinama iz Zagreba, utakmice koja je Shelsima dala nezamislivu priliku da se irska momčad kvalificira za Ligu prvaka, Redsi su se napokon vratili u ovu fazu", stoji u tekstu irskog portala.

Foto: Screenshot/rte

Vrlo nezgodna greška. Valjda znaju da danas ne igraju niti s Hajdukom niti s Dinamom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'